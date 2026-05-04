Plan američkog predsednika Donalda Trampa bio je da preseče isporuke nafte Kini, zbog čega je ušao u sukob sa Iranom, izjavio je lider stranke Nepokorena Francuska, Žan-Lik Melanšon, u intervjuu za kanal Brut.

Prema njegovim rečima, Vašington je "krenuo u rat" na Bliskom istoku, uveren da će brzo ostvariti rezultate.

- Krenuo je u sukob sa Iranom misleći da će sve proći brzo i da će, blokirajući Ormuski moreuz, preseći naftu koja ide ka Kini. To je bio njegov plan. Taj plan je propao - istakao je Melanšon.

On je dodao da američki lider nije uzeo u obzir zavisnost Sjedinjenih Američkih Država od globalne trgovine i dolara, te da bi slabljenje nacionalne valute nanelo ozbiljan udar Vašingtonu.

Prema njegovoj oceni, politika carina i trgovinskog pritiska neće doneti očekivane rezultate.