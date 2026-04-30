U Osnovnom sudu u Nišu juče je nastavljeno suđenje Nebojši J. (36) iz Knjaževca, kome se sudi zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginula dvojica muškaraca.

On je bio za volanom kombija "folksvagen" koji se 6. septembra 2023. godine sudario sa "audijem" na regionalnom putu Niš-Svrljig, u blizini sela Vrelo, odnosno Jasenovik. U ovoj nesreći na licu mesta stradao je B. M. (61), dok je N. K. (50) preminuo kasnije u bolnici od zadobijenih povreda.

Na jučerašnjem ročištu iskaz je dao saobraćajni veštak Dejan Bogićević, koji je izneo svoje nalaze i odgovarao na pitanja odbrane. On je naveo da analiza tragova i fotografija sa mesta nesreće ukazuje na to da je bilo dovoljno prostora da "folksvagen" bezbedno mimoiđe "audi", kao i da nema dokaza da je drugo vozilo prešlo u suprotnu traku.

Tokom rasprave posebna pažnja posvećena je tragu pneumatika zabeleženom na fotografijama. Dok odbrana tvrdi da taj trag pripada "audiju" i da ukazuje na njegovo skretanje u levu traku, veštak smatra da taj trag nije povezan sa konkretnom nesrećom, već da potiče iz ranijeg perioda.

Optuženi Nebojša J. ranije je izjavio da je u trenutku udesa padala sitna kiša i da se kretao brzinom između 30 i 50 kilometara na čas.

Kako je naveo, prilikom ulaska u krivinu ugledao je vozilo koje mu ide u susret, pokušao da izbegne sudar, ali i da ne sleti u kanal pored puta, nakon čega je došlo do direktnog sudara. Ispričao je da je nakon udesa bio u šoku, ali da je zajedno sa jednim prolaznikom pokušao da pomogne povređenima.

Tužilaštvo je za Nebojšu J. predložilo kaznu od pet godina zatvora, dok je nastavak suđenja zakazan za kraj aprila.

