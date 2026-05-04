Ali da li ste se ikada zapitali čemu ono zapravo služi i zašto uopšte postoji?

Odgovor je složeniji nego što se na prvi pogled čini i seže duboko u istoriju proizvodnje stakla i vina.

Gotovo svako ko je ikada držao flašu vina u ruci zapazio je karakteristično udubljenje na njenom dnu. Taj detalj, koji se stručno naziva „punt“ (ili kik-ap), toliko je uobičajen da ga često uzimamo zdravo za gotovo i pretpostavljamo da je reč o estetskom izboru. Međutim, njegova svrha je daleko kompleksnija.

Da bismo razumeli njegovo poreklo, moramo se vratiti u vreme kada su se boce pravile ručno. Staklari su koristili dugu metalnu šipku, poznatu kao „pontil“, kojom su oblikovali vruće, rastopljeno staklo. Kada bi boca bila završena, šipka se odvajala od dna, ostavljajući neravan i oštar trag. Takva boca nije bila stabilna — ljuljala se i mogla da ošteti površinu na kojoj stoji.

Rešenje je bilo jednostavno: dok je staklo još bilo toplo i savitljivo, majstor bi utisnuo taj deo ka unutra, stvarajući udubljenje. Na taj način boca je stabilno ležala na spoljašnjem obodu dna. Iako je proizvodnja kasnije automatizovana, ovaj oblik je ostao standard, piše Manual.

Vremenom je „punt“ dobio i dodatne funkcije. Jedna od najvažnijih je povećanje čvrstoće boce. Kupolasti oblik dna raspoređuje pritisak i čini ga otpornijim na opterećenje, što je posebno važno kod penušavih vina poput šampanjca i proseka. Pritisak u takvim bocama može dostići i do šest bara — otprilike tri puta više nego u automobilskoj gumi. Zahvaljujući ovom udubljenju, dno boce bolje podnosi takav pritisak i smanjuje rizik od pucanja. Upravo zato su boce za penušava vina gotovo uvek sa izraženijim i dubljim „puntom“.