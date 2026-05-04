Na Badnje veče 1971. godine, sedamnaestogodišnja Julijana Kepke ukrcala se sa majkom na let LANSA 508 iz Lime za Pukaljpu, u srcu Perua.

Trebalo je da proslave Božić sa ocem, nemačkim zoologom Hansom-Vilhelmom Kepkeom, u istraživačkoj stanici Panguana usred amazonske prašume. Umesto porodičnog odmora, usledila je jedna od najneverovatnijih priča o preživljavanju u istoriji - priča o devojci koja je pala sa visine od tri hiljade metara i preživela katastrofu.

Jedina preživela od 92 putnika

Julijana Kepke je čudom preživela pad aviona u peruanskoj prašumi. Bila je jedina preživela među 92 putnika, nakon što je pala sa visine od 3.048 metara vezana za svoje sedište.

Uprkos povredama, Kepke je lutala gustom amazonskom džunglom 11 dana, preživljavajući na slatkišima iz olupine i koristeći veštine preživljavanja koje je naučila od svojih roditelja zoologa.

Spasili su je lokalni šumski radnici; vratila se u civilizaciju, oporavila se u bolnici u Peruu, a kasnije se udala za kolegu naučnika i nastavila porodičnu tradiciju u istraživačkoj stanici Panguana.

Na Badnje veče 1971. godine, život mlade žene se zauvek promenio kada se našla kako pada kroz nebo usred jake oluje. Ta žena je bila Julijana Kepke, jedina preživela tragičnu avionsku nesreću u peruanskoj prašumi.

Sama činjenica da je sedamnaestogodišnjakinja preživela pad iz raspadajućeg aviona bila je čudo, ali ono što je usledilo stavilo je njenu izdržljivost na probu.

Naime, avion je, na putu ka Pukaljpi, udario grom i raspao se u vazduhu.

Usred oluje, Kepke je pala sa visine od oko 3.048 metara, još uvek vezana za svoje sedište, pravo u gustu amazonsku džunglu. Kasnije je rekla da su vrhovi drveća izgledali kao glavice brokolija dok je padala na zemlju.

U jednom trenutku tokom pada, Kepke je izgubila svest, ali je čudom preživela udar. Probudila se među ostacima aviona u peruanskoj džungli i shvatila da je jedini preživeli od 92 putnika.

Imala je povrede, uključujući slomljenu ključnu kost i duboke posekotine na ramenu — ali njena borba je tek počela.

Preživljavanje u prašumi

Uprkos povredama, instinkt za preživljavanje ju je vodio. Uspela je da se oslobodi iz sedišta i počela da se probija kroz opasan teren amazonske prašume.

Jedanaest dana se borila sa glađu, žeđu ​​i teškim ujedima insekata, preživevši samo zahvaljujući paketiću slatkiša koji je pronašla u olupini. Iako su spasilački avioni tragali za preživelima, gusta vegetacija džungle je onemogućila da je uoče.

Srećom, bila je bolje pripremljena od većine ljudi za ovakvu situaciju. Njeni roditelji su proučavali životinje lokalne prašume, tako da je bila upoznata sa nekim biljkama i životinjama tog područja.

Prateći tok reke, Kepke je naišla na napušteno sklonište na otvorenom, sa krovom od palminog lišća, koje su izgradili lokalni šumski radnici. Unutra je pronašla kanister benzina, koji je prelila preko ramena kako bi uklonila larve koje su se nastanile u rani – postupak koji je već videla kako njen otac radi.

Sledećeg jutra, probudili su je radnici koji su se vratili u sklonište. Bili su podjednako iznenađeni kada su je videli. Srećom, zahvaljujući znanju španskog jezika koje su joj roditelji preneli, uspela je da im objasni ko je i šta joj se dogodilo.

Pomogli su joj da kanuom napusti nepristupačnu divljinu i stigne do sela. Spasilačke ekipe su je potom helikopterom prevezle u bolnicu u Peruu, gde je dobila medicinsku pomoć i ponovo se srela sa ocem.

Kada se oporavila, pomogla je spasilačkim ekipama da pronađu mesto nesreće i tela žrtava, uključujući i telo njene majke.

"Kad sam pala sa neba"

Uprkos traumi, Kepke se vratila u Nemačku, gde je nastavila školovanje. Godine 1989. udala se za Eriha Dilera, kolegu naučnika koji deli njenu strast prema prirodi.

Postala je direktorka istraživačke stanice Panguana i nastavila rad svojih roditelja. Godine 2011. objavila je memoare „Kad sam pala sa neba“, u kojima opisuje svoje dramatično iskustvo. piše History.

O njenom neverovatnom iskustvu reditelj Vernor Hercog je snimio film "Wings of Hope" ("Krila nade").