Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijkom zalivu, a nadležnima službama su prijavljena dva požara na brodovima kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), saopšteno je iz Britanske agencije za pomorske trgovinska operacija (UKMTO).

"Tanker je prijavio da je pogođen projektilima na lokaciji udaljenoj sedam nautičkih milja (oko 13 kilometara) severno od Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima", navodi se u saopštenju UKMTO, prenosi CNN.

U saopštenju je navedeno da su svi članovi posade bezbedni i da nema "negativnog uticaja na životnu sredinu", kao i da nije poznato ko je ispalio projektil.

Iz UKMTO je u saopšteno i da je jedan teretni brod prijavio požar u mašinskom odeljenju u trenutku dok se nalazio 36 nautičkih milja (oko 66,5 kilometara) severno od Dubaija, ali uzrok požara nije poznat.

"Svi članovi posade teretnog broda su bezbedni i evidentirani na brodskom spisku", dodaje se u saopštenju UKMTO.

U odvojenom izveštaju, UKMTO je saopštio da je od treće strane dobio informaciju da je na jednom brodu izbio požar 14 nautičkih milja (oko 26 kilometara) zapadno od Mina Sakra, takođe u UAE.

Brodovima koji se nalaze u blizini upućen je apel da održavaju bezbednu udaljenost od broda na kojem je prijavljen požar, bez navođenja šta je uzrok vatre.

