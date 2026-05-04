Kapetan aviona, Alesandro Vanuči (52), rekao je da posada nije obaveštena da se među putnicima nalazi žena u sedmom mesecu trudnoće. Prvi oficir Filip Stojmenov (34) bio je sa njim u kokpitu.

Drama je počela u 2:47 po italijanskom vremenu. „Sat i šest minuta nakon poletanja, šef kabinskog osoblja me je pozvao i rekao da se jedna od putnica ne oseća dobro“, prepričava Vanuči. „Pitao sam kako je i da li joj je potrebna medicinska pomoć.“ Događaji su se zatim odvijali veoma brzo.

Samo tri minuta kasnije, stigla je nova informacija: putnici je pukao vodenjak.

Dok je kabinsko osoblje brinulo o ženi, dve putnice, italijanska lekarka Antonijeta Serino i francuska medicinska sestra Anais Žendrot, pritekle su u pomoć. Njihova pomoć je bila ključna.

Istovremeno, piloti su počeli da prikupljaju meteorološke podatke i informacije o najbližim aerodromima na ruti. „Onda sam otišao da proverim situaciju“, seća se Vanuči. Zamolio je lekara za procenu stanja i pitao koliko je porođaj blizu.

U tom trenutku, piloti su se suočili sa dva izazova. Prvi je bila neizvesnost. „Nismo znali u kakvom će stanju biti dete jer je u pitanju prevremeni porođaj“, rekao je komandant. Još jedan problem je bio položaj aviona.

„Bili smo iznad Mauritanije, u pustinji Zapadne Sahare.“ Vanuči objašnjava zašto je ovo bilo posebno izazovno: „Odluka o preusmeravanju zavisi od položaja i faze leta. Obično postoje odgovarajući alternativni aerodromi duž rute, ali u ovom slučaju smo bili u izolovanom području, pa je situacija bila složenija.“



Nakon procene situacije, piloti su odlučili da se vrate u Dakar. Komandant je odmah kontaktirao operativni centar u Rimu putem satelitskog sistema i zatražio da službe za hitne slučajeve budu spremne da prime letelicu. „Razmišljao sam o majci i detetu i koja je bila najbolja odluka u tom trenutku“, rekao je.



U međuvremenu, dečak se rodio u avionu. Pored Mohameda, majka mu je dala ime Alesandro u čast komandanta. „Obavestili smo putnike o srećnom događaju i svi su aplaudirali“, seća se pilot. „To su emocije koje ću pamtiti do kraja života.“

Vanuči je dodao da je ovo prvi takav slučaj u njegovoj karijeri. „Susretao sam se sa raznim zdravstvenim situacijama tokom letova, ali nijedna nije bila ovako posebna i osetljiva“, rekao je.

Ovo je takođe prva beba rođena na letu kompanije Ita Ervejz. Nakon sletanja u Dakar i brige o majci i detetu, avion je nekoliko sati kasnije nastavio putovanje ka Rimu, piše Coriere dela Sera.