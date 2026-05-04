Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju "Sloboda" - bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme, nastavlja se sukob Izraela i Hezbolaha.
CENTCOM: Raketni razarači u akciji
Raketni razarači američke mornarice trenutno deluju u Arapskom zalivu nakon što su prošli kroz Ormuski moreuz u svrhu podrške "Projektu Sloboda".
Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnavljanje tranzita za komercijalni brodarski saobraćaj. Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno su prošla kroz Ormuski moreuz i bezbedno su krenula svojim putem.
Rojters: Većina isporuka u Ormuskom moreuzu obustavljena, uprkos obećanju SAD
Uprkos obećanju predsednika SAD Donalda Trampa da će Vašington početi sa naporima da se omoguće isporuke kroz Ormuski moreuz, danas jedva da je bilo pomorskog saobraćaja, objavio je Rojters, pozivajući se na podatke servisa za praćenje plovidbi MarineTraffic.
Samo jedan tanker, i to sankcionisani brod za prevoz tečnog naftnog gasa srednje veličine, zajedno sa nekoliko teretnih brodova i brodom za polaganje kablova, ušao je u Omanski zaliv ovog ponedeljka.
Kako se navodi, nisu viđeni tankeri ili drugi komercijalni brodovi koji čekaju u redu za tranzit, a nemačka brodarska grupa "Hapag-Lloyd" saopštila je da je tranzit za njene brodove i dalje nemoguć zbog nejasnoće oko procedura bezbednog prolaza.
Centralna komanda SAD (CENTCOM) najavila je da će danas početi da pomaže u obnavljanju slobode plovidbe kroz moreuz, dok će nastaviti blokadu iranskih luka.
Brodarsko udruženje Baltički i međunarodni pomorski savet (BIMCO) saopštilo je da brodska industrija nije dobila nikakve smernice u vezi sa američkom operacijom i njenom namerom, dok je ukupna bezbednosna situacija ostala nepromenjena.
Ekspert agencije Mudis upozorava na svetsku recesiju ako nafta Brent bude oko 125$
Svetska ekonomija bi mogla da padne u blagu recesiju ako cena nafte Brent duže vreme bude oko 125 dolara po barelu, upozorava šef odeljenja za međunarodnu ekonomiju u agenciji Mudis Gaurav Ganguli.
Za sada, kako navodi Ganguli za CNBC, osnovni scenario i dalje predviđa da bi sukob na Bliskom istoku mogao relativno brzo da se završi.
Američki predsednik Donald Tramp je sinoć najavio da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, ali su cene nafte Brent danas ponovo skočile na više od 112 dolara po barelu nakon izveštaja o novoj eskalaciji bezbednosnih tenzija u Persijskom zalivu.
Prema informacijama medija, dve rakete su navodno pogodile američki ratni brod nakon što je ignorisao upozorenja Irana, iako je visoki američki zvaničnik kasnije negirao da je do napada došlo.
Prema procenama analitičara, čak i ako se zaglavljenim tankerima omogući izlazak iz Persijskog zaliva, moguć je nastavak poremećaja u trgovini energentima. Naftni kartel OPEC plus je u nedelju najavio da će povećati proizvodnju za 188.000 barela dnevno, što je relativno mali rast u poređenju sa gubicima proizvodnje izazvanim aktuelnim sukobima, ocenjuju analitičari.
UAE optužuje Iran za napad na tanker za naftu u Ormuskom moreuzu
Ujedinjeni Arapski Emirati danas su optužili Iran da je dronovima napao prazan tanker za sirovu naftu koji pripada državnoj naftnoj firmi iz Abu Dabija dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz.
Jedinica za pomorsku energetsku logistiku Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija (ADNOC) saopštila je da je tanker pod nazivom "Baraka" bio prazan kada su ga napala dva drona i da nije bilo povređenih, prenosi Rojters.
"UAE su dodatno naglasili potrebu da Iran zaustavi ove ničim izazvane napade, osigura svoju punu posvećenost trenutnom prekidu svih neprijateljstava i potpunom i bezuslovnom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva saopštila je ranije da je tanker pogođen nepoznatim projektilima dok se nalazio oko 78 nautičkih milja severno od Fudžejre.
Iran je blokirao ulazak i izlazak iz Persijskog zaliva većini neiranskih brodova otkako su SAD i Izrael počeli da ga napadaju, podseća Rojters i dodaje da je Teheran pretio da će napasti neovlašćene brodove dok prolaze kroz moreuz, kroz koji se transportuje oko petina svetskih pošiljki nafte i gasa.
Američka Centralna komanda demantuje da je američki brod pogođen kod Ormuskog moreuza
Američka Centralna komanda (CENTCOM) demantovala je tvrdnje iranskih snaga o tome da je brod američke mornarice pogođen raketama dok se približavao Ormuskom moreuzu.
"Iranski državni mediji tvrde da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pogodio američki ratni brod sa dve rakete. Istina je da nijedan brod mornarice nije pogođen. Snage Sjedinjenih Američkih Država pružaju podršku 'Projektu Sloboda' i drže pomorsku blokadu iranskih luka", navodi se u saopštenju CENTCOM-a.
Ranije danas, iranski mediji su preneli da su dve iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, sprečivši ga na taj način da to i učini. Brod američke mornarice pogođen je u blizini iranskog obalskog grada Džask, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da se zaustavi. Iranska vojska takođe je saopštila da je sprečila američki ratni brod da prođe Ormuskim moreuzom "snažnim i brzim upozorenjem", uz naznaku da će uskoro biti objavljeno više informacija.
Visoki iranski zvaničnik kaže da je ispaljen hitac upozorenja.
Isa: Sastanak Auna i Netanjahua ne bi predstavljao gubitak ili ustupak za Liban
Sastanak između predsednika Libana Žozefa Auna i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ne bi predstavljao "gubitak ili ustupak" za Liban, izjavio je danas američki izaslanik za Bejrut Majkl Isa.
"Da li je Netanjahu neka vrsta bauk figure? On je samo još jedna strana u pregovorima", rekao je on novinarima, javljaju libanski mediji, prenosi Tajms of Izrael.
U trenutku kada su libanski lideri podeljeni oko mogućnosti razgovora, američka ambasada u Bejrutu intenzivno pokušava da ubedi Auna da prihvati sastanak sa Netanjahuom u Vašingtonu, uz argument da bi to moglo da pomogne obnavljanju suvereniteta države na celoj teritoriji, navodi izraelski portal.
Isa je kazao da bi Aunu put u Belu kuću omogućio da iznese zahteve Libana, posebno da svaki pedalj Libana ostane i bude vraćen toj zemlji.
Najnoviji rat između Izraela i Hezbolaha počeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete i dronove na severni Izrael, u znak podrške Iranu koga su dva dana pre toga napale Sjedinjene Države i Izrael, a Izrael je od tada izveo stotine vazdušnih napada i pokrenuo ograničenu kopnenu invaziju na južni Liban.
Desetodnevni prekid vatre u Libanu, koji je proglašen uz posredovanje Vašingtona, stupio je na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen za tri nedelje.
Mediji: Iran ispalio rakete na brod američke mornarice na prilazu Ormuskom moreuzu
Dve iranske rakete pogodile su brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, sprečivši ga na taj način da to i učini, prenela je danas agencija Fars, pozivajući se na lokalne izvore.
Brod američke mornarice pogođen je u blizini iranskog obalskog grada Džask, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da se zaustavi. Iranska vojska takođe je saopštila da je sprečila američki ratni brod da prođe Ormuskim moreuzom "snažnim i brzim upozorenjem", uz naznaku da će uskoro biti objavljeno više informacija.
Azizi: Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude
Šef Komisije za nacionalnu bezbednost parlamenta Irana Ebrahim Azizi objavio je upozorenje da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja.
"Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude. Niko ne veruje u scenarije prebacivanja krivice", rekao je Azizi, prenosi Tasnim.
Iranska agencija navodi da je Azizijev komentar odgovor na sinoćnu najavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da će Vašington pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutru po bliskoistočnom vremenu.
Tramp za danas najavio projekat "Sloboda"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da će SAD pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu. Proces je nazvao "Projekat Sloboda".
On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.
Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.
"Obavestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove bezbedno sprovesti kroz ograničene vode kako bi mogli da nastave poslovanje", naveo je Tramp.
On je dodao da je naložio svojim predstavnicima da učine "sve što je moguće" kako bi brodovi i njihove posade bezbedno napustili moreuz, uz napomenu da se oni neće vraćati dok oblast ne bude bezbedna za plovidbu.
Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".
"Ovo je humanitarni gest Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog istoka, a posebno Irana", rekao je Tramp.
On je upozorio da mnogi brodovi ostaju bez hrane i osnovnih potrepština za posade, dodajući da bi ova inicijativa mogla da doprinese izgradnji dobre volje među stranama u sukobu.
Tramp je, međutim, upozorio da će svaki pokušaj ometanja ove operacije biti "odlučno sprečen".
Američki predsednik je naveo i njegovi predstavnici vode "veoma pozitivne razgovore" sa Iranom, koji bi mogli da dovedu do "pozitivnih rezultata za sve strane".
Rat na Bliskom istoku
Iran razmatra odgovor Sjedinjenih Američkih Država na njihov predlog od 14 tačaka za okončanje rata u roku od 30 dana i rešenje "svih problema", poput blokada Ormuskog moreuza i Irana, obogaćivanja uranijuma i ukidanja sankcija.
Američki predsednik Donald Tramp je najpre potvrdio da će razmisliti o planu Islamske Republike za završetak konflikta, da bi naknadno poručio kako mu ponuda apsolutno nije prihvatljiva.
S druge strane, Vašington je pojačao ekonomski pritisak na Iran kroz blokadu izvoza nafte i finansijske tokove, procenjujući da vlast u Teheranu gubi stotine miliona dolara dnevno i ima poteškoća da finansira vojsku.
Dalje od Bliskog istoka, Nemačka zahteva od Islamske republike da – što je pre moguće – otvori tesnac i odustane od razvoja nuklearnog programa, napominjući da u svakom slučaju podržava pregovore o miru.
Za to vreme, Liban procenjuje da je najmanje 350 ljudi poginulo u izraelskim napadima od 17. aprila, kada je postignuto primirje između Izraela i Hezbolaha. Više od 2.650 osoba stradalo je od 2. marta i početka novih sukoba.
