Samo jedan tanker, i to sankcionisani brod za prevoz tečnog naftnog gasa srednje veličine, zajedno sa nekoliko teretnih brodova i brodom za polaganje kablova, ušao je u Omanski zaliv ovog ponedeljka.

Kako se navodi, nisu viđeni tankeri ili drugi komercijalni brodovi koji čekaju u redu za tranzit, a nemačka brodarska grupa "Hapag-Lloyd" saopštila je da je tranzit za njene brodove i dalje nemoguć zbog nejasnoće oko procedura bezbednog prolaza.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) najavila je da će danas početi da pomaže u obnavljanju slobode plovidbe kroz moreuz, dok će nastaviti blokadu iranskih luka.

Brodarsko udruženje Baltički i međunarodni pomorski savet (BIMCO) saopštilo je da brodska industrija nije dobila nikakve smernice u vezi sa američkom operacijom i njenom namerom, dok je ukupna bezbednosna situacija ostala nepromenjena.

"Bez saglasnosti Irana da se komercijalnim brodovima dozvoli bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, trenutno nije jasno da li se iranska pretnja brodovima može ublažiti ili suzbiti", rekao je glavni službenik za bezbednost i sigurnost Udruženja Jakob Larsen.

Stotine komercijalnih brodova i do 20.000 pomoraca nisu mogli da prođu plovnim putem kao rezultat rata u Iranu, saopštila je Međunarodna pomorska organizacija.

Zajednički pomorski informacioni centar, koji predvode SAD, saopštio je da je nivo pomorske bezbednosti u moreuzu ostao "kritičan", savetujući pomorce da razmotre prelazak preko omanskih teritorijalnih voda južno od šeme razdvajanja saobraćaja.