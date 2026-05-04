„Nakon pristupanja Finske NATO-u u aprilu 2023. godine, obim vežbi u toj zemlji, uključujući i blizu granice sa Rusijom, značajno se povećao“, precizira se u saopštenju.

Kako se navodi, finska mornarica planira da tokom maja sprovede vojne vežbe u blizini ruske teritorije, nakon čega će određeni borbeni položaji i utvrđenja ostati trajno postavljeni.

„Finsko Ministarstvo odbrane je 29. aprila ove godine takođe objavilo o planovima za sprovođenje pomorske vojne vežbe u Finskom zalivu i priobalnoj zoni između Virolahtija, Hamine i Kotke (region Kimenlakso), u neposrednoj blizini ruske granice, u kojoj će učestvovati pripadnici brigade obalske odbrane finske mornarice“, navodi se u saopštenju.

Vežbe će biti realizovane u dve etape – od 4. do 8. maja i od 17. do 29. maja, dok su bojeva gađanja planirana za period od 20. do 22. maja.

U saopštenju se ističe da će pripadnici obalske odbrane tokom aktivnosti postaviti borbene položaje i izgraditi utvrđenja koja će ostati na terenu i nakon završetka vežbi.

Takođe se podseća da je Finska 2021. godine potpisala ugovor sa američkom kompanijom „Lokhid Martin“ o nabavci 64 borbena aviona F-35A „lajtning II“, u vrednosti od oko 10 milijardi dolara.

„Prvobitno je planirano da ugovor bude realizovan u periodu 2026-2030, međutim, kako primećuju zapadni stručnjaci, zbog nove carinske politike Vašingtona, sporazum bi mogao biti odložen, a njegova vrednost bi mogla da se poveća za 850 miliona dolara do 2030. godine“, navodi se u saopštenju Saveta bezbednosti.

Prema istim podacima, Finska je već kupila avionske bombe GBU-53B „storm brejk“ od SAD u vrednosti od 35 miliona evra, dok planira i nabavku 200 raketa AGM-158.

Rusija, kako se navodi, već duže vreme beleži pojačanu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica, dok Alijansa te poteze opisuje kao deo politike „obuzdavanja ruske agresije“. Moskva je u više navrata izražavala zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva NATO-a u Evropi.

Iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova poručuju da je Moskva i dalje spremna za dijalog sa NATO-om, ali pod uslovom ravnopravnosti, uz zahtev da Zapad odustane od, kako navode, politike militarizacije kontinenta.