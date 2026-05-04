Najnoviji primeri, bacanja smeća na pristalice vladajuće stranke, koji u miru stoje kraj svog štanda i promovišu svoju političku partiju, svedoče ipak i da je "bolest uznapredovala". Dehumanizacija svih onih koji ne misle jednako kao blokaderi-teroristi se nastavlja nesmanjenom žestinom. Njene rezultate možemo da naslutimo.

Najjaču podršku ovakvom stavu, da život pristalica, aktivista i simpatizera vladajuće stranke ne vredi ništa, dale su Nacistička N1 (NN1) i Nacistička Nova S (NNS).

Upravo kako im govori ime, koje im je sam narod nadenuo, ove propagandne trovačnice, ogranci Tajkunsko-terorističke lažovizije (TTL), poslužile su se najgorim nacističkim metodama za izazivanje građanskog rata.

Prilikom uspostavljanja prijavljenog i legalnog skupa, tj. kampa ispred Narodne skupštine i u Pionirskom parku radi zaštite vitalnih institucija države, nasilje prema pristalicama vlasti koje je tada viđeno, može da se uporedi sa Kristalnom noći. Ta noć 1938. godine obeležena je neviđenim pogromom nad jevrejskim stanovništvom u Nemačkoj, što je samo bio uvod u Holokaust.

Priprema za taj zločin, međutim, dešavala se mesecima pre, kroz vređanje Jevreja koje je nezabeleženo u istoriji. Nazivani su pacovima, životinjama, ljudožderima, neljudima, optuživani za gnusne zločine, koje, naravno nisu počinili.

Isto to viđeno je u Srbiji prošlog proleća. Na ogradama koje su učesnike prijavljenog skupa štitile od besne blokadersko-terorističke rulje, pripadnici ove sekte su kačili natpise "upozorenja" - "Zabranjeno hranjenje životinja". Drugi su, pak, kačili kese sa bananama, koje su doneli "majmunima".

Nije to jedini primer nacističke propagande koja je viđena u Srbiji, usmerena protiv jednog dela srpskog naroda, koji ne misli jednako kao blokaderi-teroristi. Nije jedini, ali je najgrozniji.

Slično su prošli i novinari RTS-a, kada su blokaderi-teroristi danima blokirali zgradu javnog servisa. Nemogavši da dođu do svoji radnih mesta, bili su primorani da u gradu ulaze kroz improvizovani otvor do podruma. Vređani su da su pacovi i miševi, koji se provlače kroz rupe.

Nacistička istorija svedoči da je "životinju", "pacova", "miša", dozvoljeno i ubiti, a da za to niko ne treba da odgovara, ili da snosi krivičnu odgovornost, jer oni ipak "nisu ljudi".