Snage američke Centralne komande saopštile su da će danas započeti sprovođenje projekta "Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju objavljenom na mreži Iks navodi se da projekat "Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

"Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je neophodna za regionalnu bezbednost i globalnu ekonomiju, jer takođe održavamo pomorsku blokadu", poručio je komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper.

Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, američki Stejt department prošle nedelje najavio novu inicijativu za poboljšanje koordinacije i razmene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbednosti u moreuzu.

Pored toga, ističe se da će tokom sprovođenja operacije, pomorske vojne akcije biti kombinovane sa diplomatijom.

Tramp je prethodno, sinoć, najavio da SAD pokreću operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas u jutarnjim satima po bliskoistočnom vremenu.

On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži “Istina”, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

Uloga američke mornarice

Američki projekat "Sloboda" neće nužno uključivati brodove američke mornarice kao pratnju komercijalnim brodovima, prenose mediji, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika.

Jedan od zvaničnika rekao je da će brodovi američke mornarice "biti u blizini" u slučaju da bude potrebno sprečiti iransku vojsku da napadne komercijalne brodove koji nastoje da prođu kroz moreuz.

Zvaničnici su naveli da će američka mornarica pružiti komercijalnim brodovima informacije o "najboljim pomorskim rutama" kroz Ormuski moreuz, pre svega kad je reč o pomorskim putevima na kojima iranska vojska nije postavila mine.

Reagovanje Irana

Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz, nakon što su SAD najavile da će pokrenuti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu, prenose mediji.

"Više puta smo rekli da je bezbednost Ormuskog moreuza u našim rukama i da bezbedan prolaz brodova mora da se koordiniše sa iranskim oružanim snagama", navodi se u saopštenju iranske vojske.

Istovremeno, šef Komisije za nacionalnu bezbednost parlamenta Irana Ibrahim Azizi upozorio je da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja.

"Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude. Niko ne veruje u scenarije prebacivanja krivice", rekao je Azizi, prenosi Tasnim.