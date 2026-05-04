Kako prenosi "Špigel", plamen i dalje besni na planini Zauriselkof na jugu Nemačke.

Lokalne vlasti navode da je pogođeno između četiri i pet hektara šume.

Grad Traunštajn proglasio je vanredno stanje.

"Špigel" navodi da je fokus lokalnih vlasti trenutno na sprečavanju daljeg širenja požara.

Vatrenu stihiju gase i dva helikoptera, dok se očekuje i dolazak trećeg kao ispomoć.

Strahuje se da bi oblak dima mogao izazvati padavine pepela, pa je stanovništvu upućen apel da prozore i vrata drže zatvorenim, a vreme provedeno napolju smanje na minimum.

Šumski požar u pograničnoj oblasti Saksonije se trenutno ne širi, ali još uvek nije pod kontrolom.

Vatrogasci kažu da situaciju otežava nepredvidivo vreme i da se očekuju udari vetra.

Požar u nacionalnom parku blizu reke Labe zahvatio je površinu nešto manju od jednog kvadratnog kilometra.

Više od 400 vatrogasaca, zajedno sa dodatnim osobljem policije, vojske i spasilačkih službi, nalazi se na licu mesta.

Njima pomažu i helikopteri, a operaciju na teškom terenu otežavaju vrućina, suša i vetar.

U Brandenburgu je lokalizovan požar koji je zahvatio bivši vojni poligon za obuku.

Vatrogasna služba saopštila je da se požar širio duž protivpožarnih pruga i da se ne očekuje dalje širenje.

Izviđački dron jutros je nadletao tu oblast i utvrđeno je da su pogođena 152 hektara površine.