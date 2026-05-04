Kako prenosi "Špigel", plamen i dalje besni na planini Zauriselkof na jugu Nemačke.
Lokalne vlasti navode da je pogođeno između četiri i pet hektara šume.
Grad Traunštajn proglasio je vanredno stanje.
"Špigel" navodi da je fokus lokalnih vlasti trenutno na sprečavanju daljeg širenja požara.
Vatrenu stihiju gase i dva helikoptera, dok se očekuje i dolazak trećeg kao ispomoć.
Strahuje se da bi oblak dima mogao izazvati padavine pepela, pa je stanovništvu upućen apel da prozore i vrata drže zatvorenim, a vreme provedeno napolju smanje na minimum.
Šumski požar u pograničnoj oblasti Saksonije se trenutno ne širi, ali još uvek nije pod kontrolom.
Vatrogasci kažu da situaciju otežava nepredvidivo vreme i da se očekuju udari vetra.
Požar u nacionalnom parku blizu reke Labe zahvatio je površinu nešto manju od jednog kvadratnog kilometra.
Više od 400 vatrogasaca, zajedno sa dodatnim osobljem policije, vojske i spasilačkih službi, nalazi se na licu mesta.
Njima pomažu i helikopteri, a operaciju na teškom terenu otežavaju vrućina, suša i vetar.
U Brandenburgu je lokalizovan požar koji je zahvatio bivši vojni poligon za obuku.
Vatrogasna služba saopštila je da se požar širio duž protivpožarnih pruga i da se ne očekuje dalje širenje.
Izviđački dron jutros je nadletao tu oblast i utvrđeno je da su pogođena 152 hektara površine.
