Hrvatska pevačica Tereza Kesovija (87) se emotivnim koncertom oprostila od publike nakon više od šest decenija karijere.

Oproštajni koncert održan je u Splitu, u sklopu proslave Dana grada. Veče je proteklo u snažnim emocijama, uz suze i ovacije publike koja je ispratila legendarnu pevačicu. Tereza je na scenu izašla uz pomoć štapa, kojim se već neko vreme kreće.

Kako je ranije i najavila, ovaj nastup bio je zamišljen kao njen oproštaj od scene i publike koja je decenijama prati. Koncert je privukao i brojne ličnosti iz javnog života, koje su došle da je ispoštuju.

Ipak, snimci sa koncerta izazvali su podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni isticali emotivan i dostojanstven oproštaj, drugi su komentarisali njen nastup u poznim godinama.

"Zašto joj je ovo potrebno u tim godinama?“, "Toliko emotivno, isplakao sam se“, "Ovo više nije ona…“, samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati.

"Želim se od publike oprostiti pesmom"

Tereza je ranije istakla da je želja da se od publike oprosti pesmom, ali i da joj zdravstvene tegobe otežavaju svakodnevicu.

- Boli me kičma, bole i kolena, to je sve povezano, ali pevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pesmom, ali videćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na sceni - rekla je ranije pevačica.

BONUS VIDEO: