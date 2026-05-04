Prema rečima penzionisanog generala Ričarda Baronsa, bivšeg komandanta Komande združenih snaga Ukedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, situacija je kritična.

Kritičan nedostatak sredstava za osnovno naoružanje

Britanija je praktično ostala bez novca i oružja, a trenutni budžet jedva pokriva održavanje postojećih tenkova, helikoptera i artiljerije.

- Trenutno nema novca, a verovatno ga neće ni biti u naredne četiri godine - upozorava general Barons.

Egzodus tehnoloških kompanija i "pražnjenje" industrije

Nedostatak državnih investicija razara samu srž britanske namenske industrije.

Zbog manjka ugovora kod kuće, vodeće tehnološke kompanije primorane su da "prate kapital" i sele se.

To dovodi do gubitka radnih mesta, odliva mozgova i gašenja domaćih proizvodnih pogona.

Moguće je potpuno pražnjenje industrijske baze, što Veliku Britaniju čini zavisnom od uvoza u slučaju sukoba.

General Ričard Barons tvrdi da je takva situacija nedopustiva i da može da dovede do toga da, u slučaju rata Ujedinjeno Kraljevstvo ne može da se odbrani i uzvrati potencijalnom napadaču.

Po njegovim rečima ništa bolja nije situacija ni u strateškim snagama Velike Britanije i da je veliko pitanje da li su, u slučaju potrebe, u stanju da izvedu nuklearni udar.

Odlaganje modernizacije i globalni rizici

Iako je britanska vlada obećala povećanje izdvajanja za odbranu na 2,5% BDP-a, kritičari poput Baronsa naglašavaju da je to "premalo i prekasno".

Dok Rusija prelazi na ratnu ekonomiju, a tenzije na Bliskom istoku rastu, britanski arsenal se smatra zastarelim.

Ključni problemi britanske odbrane:

Britanija raspolaže sa tek oko 150–200 operativnih tenkova Čalendžer 2.

Sistemi zahtevaju hitnu digitalizaciju i povećanje dometa.

Nedostatak zaliha municije koje bi mogle da izdrže intenzivan sukob duže od nekoliko nedelja.

Šta to znači za budućnost?

Bez hitne promene fiskalne politike, Velika Britanija rizikuje da do 2030. godine postane "sila drugog reda", nesposobna da samostalno projektuje moć ili adekvatno doprinese NATO operacijama.

Selidba odbrambene industrije u Poljsku i Nemačku samo potvrđuje promenu centra gravitacije evropske bezbednosti ka istoku.