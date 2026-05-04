Turisti u grčkom letovalištu Hanioti ostali su zatečeni prizorom koji je more izbacilo na obalu – uginuli delfin sa velikim povredama koje su, prema mišljenju mnogih, nastale usled napada predatora.

Sumnja na ajkulu uznemirila turiste

Na telu delfina primećeni su duboki ugrizi, a brojni korisnici društvenih mreža smatraju da je reč o napadu ajkule ili većeg morskog psa.

Snimak ovog prizora objavljen je u Fejsbuk grupi „Grčka uživo“, gde je brzo izazvao lavinu reakcija.

Pojedini korisnici podelili su i svoja iskustva, navodeći da prisustvo ajkula u ovom delu mora nije nepoznanica.

Jedan od njih prisetio se događaja iz 1978. godine, kada je kod Asprovalte ulovljena ajkula nedaleko od obale, što je tada izazvalo veliku pažnju među turistima i meštanima.

Da li se ponašanje morskih životinja menja?

U komentarima su se pojavile i tvrdnje da bi napad mogao da potiče od većeg predatora nego što je uobičajeno za ovo područje.

Neki smatraju da klimatske promene utiču na kretanje i ponašanje morskih životinja, zbog čega se ovakvi prizori sve češće beleže.

Stručnjaci smiruju situaciju

Iako ovakvi prizori mogu izazvati strah, stručnjaci podsećaju da su napadi ajkula u Grčkoj izuzetno retki.

Navode i da su delfini u prirodi često plen većih predatora, ali da njihovo pojavljivanje blizu obale uvek izaziva zabrinutost javnosti.Iako zvaničnih potvrda o uzroku povreda još nema, prizor iz Haniotija ponovo je otvorio pitanje bezbednosti u moru i prisustva velikih predatora u Egeju.