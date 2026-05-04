Evropski indeksi su danas neujednačeni, a nafta Brent je ponovo poskupela na više od 109 dolara po barelu, uprkos najavama američkog predsednika Donalda Trampa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Tramp je u objavi na platformi Truth Social sinoć najavio operaciju "Projekat Sloboda" (Project Freedom), sa ciljem da se iz Ormuskog moreuza izvuku civilni brodovi iz zemalja koje nisu deo sukoba Vašingtona i Teherana, kako bi mogli da nastave poslovanje.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 0,93 odsto na 102,931 dolar, a nafte Brent za 0,97 odsto na 109,232 dolara. U Evropi, fokus će biti usmeren na objavljivanje PMI indeksa proizvodnje širom regiona, zajedno sa podacima o inflaciji iz Turske.

Pored toga, ove nedelje će banke i kompanije HSBC, Infineon, Unikredit i Šel objaviti svoje projekcije o zaradi. Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,9 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,29 odsto na 24.365,04 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,31 odsto na 8.089,21 poen, a moskovski MOEX za 0,28 odsto na 2.651,07 poena. Londonska berza je danas zatvorena zbog bankarskog praznika u Velikoj Britaniji.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17244 dolara.

Cena zlata je pala na 4.587,95 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,2176 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 0,31 odsto na 49.499,27 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,29 odsto na 7.230,12 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,89 odsto na 25.114,44 poena.

