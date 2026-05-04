Predsednik SAD Donald Tramp u subotu je rekao novinarima da „razmatra” novi iranski mirovni predlog. Zatim ga je jedan novinar podsetio da je prethodne večeri rekao da bi možda bilo bolje da SAD uopšte ne sklope sporazum sa Iranom.

„Pa, ne bih morao. Nisam to rekao”, odgovorio je Tramp. „Rekao sam da bi, ako bismo sada otišli, njima trebalo 20 godina da se oporave. Ali mi sada ne odlazimo. Uradićemo to tako da niko ne mora da se vraća za dve ili pet godina.”

U stvarnosti, Tramp jeste rekao - pred kamerama - ono što mu je novinar pripisao. Njegovo poricanje bilo je još jedan slučaj u kojem je predsednik SAD netačno tvrdio da nije rekao nešto što je izgovorio u javnosti, piše CNN.

Tramp je ovu izjavu o Iranu dao tokom govora u petak u Forum klubu Palm Bičesa na jugu Floride. Nakon što je pomenuo da jedan od njegovih golf klubova organizuje turnir PGA turnir, rekao je: „Juče mi je neko prišao i rekao: ‘Gospodine, turnir je sjajan.’ Ja sam rekao: ‘O kom turniru govorite? Toliko sam zauzet Irancima koji zovu i pokušavaju da postignu dobar dogovor, a mi to nećemo dozvoliti.’ Ali… oni moraju da sklope loš dogovor. Ali - ako uopšte sklope dogovor. Jer, iskreno, možda je bolje da uopšte ne sklapamo dogovor, hoćete li da znate istinu. Jer ne možemo dozvoliti da ovo traje.”

Tramp jeste u drugom delu tog istog govora u petak rekao da bi „ako bismo sada otišli, njima trebalo 20 ili 25 godina da ponovo izgrade sve.” Ali to očigledno ne negira postojanje njegove izjave „možda je bolje da uopšte ne sklapamo dogovor”.

Istorija poricanja izjava datih pred kamerama

Tramp godinama pokušava da negira da je ikada izgovorio izjave koje je javnost videla i čula, navodi se.

Na primer, u decembru 2025, kada je novinar ABC Njuza pitao Trampa pred kamerama da li će objaviti snimak kontroverznog naknadnog napada američke vojske na brod za koji se sumnjalo da se bavi krijumčarenjem droge na Karibima, Tramp je rekao: „Ne znam šta imaju, ali šta god da imaju, svakako bismo to objavili, nema problema.”

Međutim, kada ga je drugi novinar ABC Njuza pet dana kasnije podsetio da je rekao da nema problem sa objavljivanjem snimka, Tramp je netačno tvrdio: „Nisam to rekao. To ste vi rekli, ja nisam rekao. Ovo su lažne vesti ABC-ja.”

Tokom svoje kampanje 2024. godine, Tramp je takođe netačno poricao da je izgovorio „strpajte je u zatvor” o svojoj protivnici na izborima 2016, Hilari Klinton, iako je to učinio više puta na televizijskim mitinzima pred hiljadama ljudi.

Tokom pandemije kovid-19 2020. godine, negirao je da je izrekao dve izjave koje je dao pred kamerama samo nedelju dana ranije.

Tramp je takođe pokušavao da netačno predstavi prirodu nekih svojih ranijih javnih izjava. U intervjuu za časopis Tajm u aprilu 2025. godine, pogrešno je tvrdio da je „očigledno” govorio „u šali” i preterivao kada je tokom kampanje 2024. obećao da će odmah okončati rat u Ukrajini ako ponovo bude izabran - iako je to obećanje javno dao više od 50 puta, u potpuno ozbiljnom tonu.