Američka Centralna komanda (CENTCOM) demantovala je tvrdnje iranskih snaga o tome da je brod američke mornarice pogođen raketama dok se približavao Ormuskom moreuzu.

"Iranski državni mediji tvrde da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pogodio američki ratni brod sa dve rakete. Istina je da nijedan brod mornarice nije pogođen. Snage Sjedinjenih Američkih Država pružaju podršku 'Projektu Sloboda' i drže pomorsku blokadu iranskih luka", navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

Ranije danas, iranski mediji su preneli da su dve iranske rakete pogodile brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, sprečivši ga na taj način da to i učini.

Brod američke mornarice pogođen je u blizini iranskog obalskog grada Džask, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da se zaustavi.

Iranska vojska takođe je saopštila da je sprečila američki ratni brod da prođe Ormuskim moreuzom "snažnim i brzim upozorenjem", uz naznaku da će uskoro biti objavljeno više informacija.

Iran je ispalio „hitac upozorenja“ na američki ratni brod, ali šteta nije jasna, kaže zvaničnik

Visoki iranski zvaničnik je rekao Rojtersu da je Iran ispalio hitac upozorenja na ratni brod kako bi sprečio njegov ulazak u Ormuski moreuz.

Međutim, zvaničnik je rekao da nije jasno da li je bilo štete.

Tramp je ranije rekao da će svaka akcija koja ometa američke operacije na ključnom plovnom putu „morati biti odlučno rešena“

"Projekat Sloboda"

Američki "Projekat Sloboda", koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza, trebalo je da započne danas u jutarnjim satima, prema najavama američkog predsednika Donalda Trampa i Centralne komande američke vojske.

Saopšteno je da ta operacija uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga. Tramp je sinoć poručio da je reč o "humanitarnoj inicijativi" za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

