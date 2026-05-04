Među novim zanimanjima nalaze se ronilac, gasni zavarivač, garderober, šumski vatrogasac, štimer klavira i koncertnog klavira, strugar, monter, električar, zoolog i meteorolog. Ova raznovrsnost pokazuje da država pokušava da uključi što širi spektar poslova od javnog značaja.

Alternativna civilna služba predstavlja zamenu za vojni rok i podrazumeva rad u korist društva. Prema ruskom Ustavu, pravo na ovu opciju imaju građani čija verska ili lična uverenja nisu u skladu sa služenjem vojske, kao i pripadnici određenih autohtonih naroda. Ipak, u praksi se dešava da vojni organi odbijaju zahteve regruta, često pozivajući se na proceduralne razloge.

Podaci pokazuju da interesovanje za ovu opciju raste.



Krajem 2025. godine, u alternativnoj civilnoj službi bilo je angažovano 3.212 ljudi, što je za trećinu više nego godinu ranije i ujedno najveći broj u poslednjih najmanje 14 godina. Ovo ukazuje na sve veći broj građana koji biraju drugačiji način služenja obaveza prema državi.