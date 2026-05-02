Komanda mornarice Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštila jeda će pretvoriti Ormuski moreuz u područje "bezbednosti i prosperiteta" nakon što će uvesti nova pravila kontrole tog plovnog puta.



U saopštenju objavljenom u petak uveče navodi se da će mornarica IRGC sprovoditi "nova pravila" u vodama u blizini iranske obale u Arabijskom moru i Ormuskom moreuzu, prenela je Al Džazira.



Precizira se da će mornarica IRGC vršiti "kontrolu nad gotovo 2.000 kilometara iranske obale" u Arabijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što će, kako se navodi, dovesti do bezbednosti i prosperiteta regiona.