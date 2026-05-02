Sjedinjene Države planiraju da dramatično povećaju proizvodnju oružja, ali bez finansiranja i podrške Kongresa, ove mere mogu dati plodove tek nakon nekoliko godina, piše „Njujork tajms“.

U publikaciji se navodi da kompanija Lokid Martin planira da poveća proizvodnju presretača PAC-3 za sisteme Patriot sa 600 na 2.000 godišnje. Očekuje se da će se proizvodnja presretača THAAD učetvorostručiti, sa 96 na 400.

Međutim, u članku se navodi da američka administracija još uvek nema dovoljno sredstava da plati ovu porudžbinu, a nema ni odobrenja Kongresa.

„Iako je američka odbrambena industrija najavila ambiciozne planove za povećanje proizvodnje kritične municije i presretača, veliki deo proširene proizvodnje neće početi još nekoliko godina“, naglašava autor članka.

Napominje se da su borbe „ozbiljno smanjile zalihe američke municije širom sveta“. To, ističu zvaničnici administracije i Kongresa, primorava Sjedinjene Države da traže načine za povećanje proizvodnje.