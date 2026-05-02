Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se američka mornarica ponaša "kao pirati" prilikom sprovođenja pomorske blokade iranskih luka, koja je počela kao odgovor na to što je Iran blokirao Ormuski moreuz za prolaz brodova iz, za njega, neprijateljskih zemalja.

"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao. Mi smo kao pirati. Mi smo nekako kao pirati, ali ne igramo igre", rekao je Tramp koji je govorio o zapleni broda od strane američkih snaga pre nekoliko dana, prenosi Rojters.

Sjedinjene Američke Države su zaplenile više iranskih brodova nakon što su napustili luke u toj zemlji, zajedno sa sankcionisanim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

U odgovor na iransku blokadu Ormuskog moreuza, Tramp je naredio američkoj mornarici da ne dozvoli prolazak kroz taj moreuz brodovima koji dolaze iz, ili idu u iranske luke.