Lepa Lukić ne krije da je život nije mazio, a svojevremeno je progovorila o teškom detinjstvu, protivljenju brata da postane pevačica, ali i otkrila dugo čuvanu tajnu.

Govorila je o siromaštvu, odnosima u porodici, ali i o muškarcima koji su obeležili njen život, a najveći šok izazvala je priča o njenom ocu i načinu na koji je dobila ime.

Lepa je otkrila da je njeno pravo ime Lepava, te da iza njega stoji očeva preljuba.

- Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava. Imao je švalerku koja se tako zvala i rekao je kumu da samo tako moram da se zovem - ispričala je pevačica i dodala šokantan detalj:

- Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Voleo je i nju i moju majku.

Pevačica je istakla da je oca izgubila kada je imala samo dve godine i da ga ne pamti, ali da joj kažu da liči na njega. Njena majka, koja je bila iz bogate kuće, udala se za njega iako je bio siromašan jer je bio izuzetno lep.

Brat joj lupao šamare zbog muzike

Iako ju je majka podržavala, Lepin brat se oštro protivio njenoj karijeri.

- On nije bio za to da ja budem pevačica, mislio je da ću se odati piću, zato mi je branio. Dobijala sam od njega šamare, a posle toga sam išla na audiciju. Kasnije mi je priznao da mi nikad ne bi branio da je znao da ću postati ovo što jesam - prisetila se Lepa.

BONUS VIDEO: