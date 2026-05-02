Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da posle završetka sukoba sa Iranom razmatra mogućnost slanja američke flote ka Kubi.

Tramp navodi da bi jedan od velikih ratnih brodova mogao da priđe na oko 100 jardi od kubanske obale.- Prvo ćemo završiti jedan posao, a onda ćemo, na povratku iz Irana, imati jedan od naših velikih brodova, možda nosač aviona USS Abraham Linkoln, najveći na svetu - rekao je Tramp.

On je dodao da bi brod mogao da se približi kubanskoj obali, posle čega bi, kako je naveo, Havana poručila:

- Hvala mnogo, predajemo se - rekao je Tramp.

Pritisak na Havanu

Tramp nije precizirao da li je reč o konkretnom vojnom planu ili političkoj poruci, ali je njegov nastup ponovo otvorio pitanje mogućeg američkog pritiska na Kubu posle završetka sukoba sa Iranom.

Pominjanje nosača aviona i približavanja kubanskoj obali predstavlja oštru poruku Havani, u trenutku kada Vašington sve češće koristi vojnu retoriku kao sredstvo pritiska na protivnike.