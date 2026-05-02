Srpska lista (SL) saopštila je da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora.

Srpska lista saopštila je da je odeljenje za izborne operacije privremenih prištinskih institucija predložilo danas centralnoj izbornoj komisiji u Prištini da usvoji odluku da Srpska lista ima članove u svega 14 opštinskih izbornih komisija od 38 koliko se formira u svim opštinama, što je CIK usvojio, uprkos, kako navode iz SL, protivljenju člana SL.

- Nastavlja se praksa da se onemogućava pravo našem političkom subjektu da prati i kontroliše izbore u skladu sa zakonom i demokratskim standardima, a to pokreće sumnju u izborni proces imajući u vidu rezultate prethodnih izbora kada su naši politički protivnici, a Kurtijevi miljenici dobijali albanske glasove u sredinama gde decenijama nema Srba - navodi se u saopštenju Srpske liste.

Nažalost, dodali su, "ovo su četvrti izbori u godinu i po dana i po četvrti put se suočavamo s istom situacijom. Iako imamo pravo na žalbu, postavlja se pitanje da li je ona smislena ako do sada naše žalbe, čak i kada bi bile usvojene, nisu donele nikakvu pozitivnu promenu, a izveštaji međunarodnih posmatrača ovu temu ostavljali po strani ili nerado pominjali u par rečenica, legalizujući ovakvo ponašanje CIK i ocenjujući izbore kao demokratske i inkluzivne - dodaju iz SL.

- I pored svih pritisaka, čak i uz kršenje zakona, uveravamo naše građane da će Srpska lista nastaviti borbu za p rava srpskog naroda i nećemo dozvoliti da nas ovakve podle igre spreče u borbi za prava srpskog naroda, a pre svega pravo da naš narod sam sebi bira predstavnike koji će raditi u interesu građana, a ne služiti režimu u Prištinu - navodi se u saopštenju Srpske liste.

