Ruska godišnja parada povodom Dana pobede biće održana 9. maja bez teške vojne tehnike prvi put posle gotovo dve decenije, zbog straha od mogućeg napada ukrajinskih dronova dugog dometa.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da tokom parade na Crvenom trgu neće biti oklopnih vozila ni raketnih sistema, navodeći kao razlog „trenutnu operativnu situaciju".

U saopštenju se dodaje da u paradi neće učestvovati ni kadeti vojnih škola, kao ni polaznici omladinskih vojnih ustanova, prenosi britanski Gardijan.

Kremlj krivi „ukrajinsku terorističku aktivnost“

Kremlj je u sredu saopštio da su promene u programu godišnje parade posledica „ukrajinske terorističke aktivnosti".

Ruski vojni blogeri i analitičari ocenjuju da Moskva strahuje da bi ukrajinski dronovi dugog dometa mogli da gađaju vojnu tehniku pre same parade ili tokom njenog održavanja.

Nezavisni analitičar Ruslan Levijev izjavio je za TV Dožd da je vojna oprema posebno ranjiva tokom priprema za paradu.

- Tehnika je ranjiva čak i u fazi pripreme, jer kolone parkiraju i vežbaju izvan Moskve, na otvorenim poligonima koje je lako pogoditi dronovima. Gađanje vojnika u centru grada, među turistima, ne bi bilo tako jednostavno - rekao je Levijev.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, parade povodom Dana pobede održavaju se u skromnijem formatu, sa manjim vojnim prikazima i manjim brojem stranih gostiju.

Prošlogodišnja proslava 80. godišnjice bila je izuzetak, jer je prisustvovalo najmanje 27 stranih šefova država, dok su preko Crvenog trga prošli tenkovi, raketni sistemi i dronovi.