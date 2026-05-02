Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije ponovo se našla na meti kritika u Evropskom parlamentu. Nju su poslanici optužili za dvostruke standarde u spoljnoj politici i nesposobnost da zaštiti građane EU od rasta troškova energenata.

Poslanici Evropskog parlamenta iz više frakcija izrazili su svoje nezadovoljstvo tokom debate u sredu o strategiji EU za Bliski istok i energetskoj bezbednosti, ukazujući na ono što su opisali kao nedostatak jasnog pravca i koherentnosti u odgovoru bloka.

Ketlin van Brempt, belgijski poslanik, dovela je u pitanje kredibilitet bloka, za koji je rekla da ga potkopavaju „dvostruki standardi u spoljnoj politici“ Brisela – nametanje sankcija Rusiji zbog sukoba u Ukrajini, dok se „ćuti“ o akcijama Izraela u Gazi, na Zapadnoj obali i u Libanu.

Italijanski poslanik Evropskog parlamenta Roberto Vanači uporedio je neaktivnu politiku EU na Bliskom istoku sa „bubašvabama koje se prave mrtve kada predator stigne“.

Portugalski poslanik Evropskog parlamenta Žoao Oliveira optužio je Fon der Lajen da je „ćutala zbog pritiska“ američkog predsednika Donalda Trampa.

„Fon der Lajen ne izgovara ni reč kojom bi osudila agresiju protiv Irana i postupke Izraela, invaziju na Liban, ubistva libanskih civila, kao i to što je više od 1,2 miliona raseljenih Libanaca“, rekao je.

Oliveira je takođe optužio Brisel da podržava politiku „pod vođstvom i smernicama multinacionalnih kompanija“.

„Moramo da stanemo na kraj neoliberalnoj kontroli energetskog sektora“, rekao je on tvrdeći da nije preduzeta nijedna mera za kontrolu cena i podršku poljoprivrednicima.

Poljski poslanik Evropskog parlamenta Gžegož Braun, koji je više puta rekao da politika Brisela uvlači blok u rat, koristio je veoma oštar jezik, nazivajući Fon der Lajen „Gospođom Rajhsfirerin“, što je referenca na činove iz nacističke ere. Tvrdio je da energetska kriza nije privremena već rezultat „duboko pogrešnih odluka“.