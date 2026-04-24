Kineski ministar odbrane Dong Džun razgovarao je danas u Moskvi sa ruskim ministrom odbrane Andrejem Belousovom o odnosima dve zemlje i dve vojske, međunarodnoj i regionalnoj situaciji, kao i o pitanjima od obostranog interesa, saopštilo je kinesko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da, pod vođstvom kineskog predsednika Si Đinpinga i ruskog predsednika Vladimira Putina, odnosi Kine i Rusije konstantno održavaju visok nivo razvoja.

"Uspešan video-samit između dva šefa država u februaru ove godine zacrtao je novi kurs za saradnju u svim oblastima, uključujući i vojni sektor. Obe strane su se složile da dve vojske treba da se pridržavaju konsenzusa koji su postigli šefovi država, kontinuirano jačaju stratešku komunikaciju, dalje produbljuju praktičnu saradnju u svim oblastima, zajednički podržavaju univerzalnu pravdu i međunarodni poredak i daju novi zamah visokokvalitetnom razvoju bilateralnih odnosa", navodi se u saopštenju.

Pre razgovora, Belousov je održao ceremoniju dobrodošlice za admirala Dong Džuna.

Ranije je kinesko Ministarstvo odbrane saopštilo da će Dong Džun posetiti Rusiju i Kirgistan od 23. do 28. aprila.