Dok Moskva nastavlja novu seriju napada širom Ukrajine, Kijev je svoje dronove usmerio na rusku naftnu infrastrukturu u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti. Iako je EU ispunila svoja obećanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštava da je jedan krak gasovoda "Severni tok" spreman za isporuke, ali da "Evropa sama blokira gas".

Ruski dronovi sa optičkim vlaknima izluđuju ukrajinske vojnike na frontu

Borbene sposobnosti ruskih dronova sa optičkim vlaknima bukvalno izluđuju ukrajinske vojnike na frontu, saopštile su ruske bezbednosne snage. "Najobičniji FPV-dronovi sa optičkim vlaknima ulivaju strah protivniku. Oni su svuda i stvaraju efekat stalne pretnje: na svakoj raskrsnici, u polju, na izlazu iz šumskog područja takav dron može satima da čeka na zemlji. Često dron počinje da se kreće ka svojoj meti sa udaljenosti od oko 15 metara, kada neprijatelj nema vremena ni da skine osigurač sa mitraljeza. Svest da takav dron može da se pojavi na svakom koraku bukvalno izluđuje vojnike Oružanih snaga Ukrajine", naveo je pripadnik ruskih bezbednosnih snaga.

Ukrajina vratila 193 branioca iz ruskog zarobljeništva

Ukrajina je vratila 193 branioca iz ruskog zarobljeništva, rekao je predsednik te države, Volodimir Zelenski. "193 ukrajinska vojnika vraćaju se kući u okviru razmene zarobljenika. Među njima su pripadnici Oružanih snaga, Nacionalne garde, Granične službe, Nacionalne policije i Državne specijalne transportne službe. Branili su Ukrajinu na različitim frontovima. Među njima su i oni protiv kojih je Rusija pokrenula krivične postupke, kao i ranjeni".

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane se oglasilo o navodima da su vojnici bez hrane

Ukrajinsko ministarstvo odbrane reagovalo je na navode na društvenim mrežama o tome da su vojnici 14. posebne mehanizovane brigade ostavljeni bez hrane i vode, i saopštilo da komandant te brigade kontroliše situaciju i nastoji da reši nastale probleme u snabdevanju, preneli su danas ukrajinski mediji. Na platformi Treds, jedna korisnica postavila je snimke izgladnelih pripadnika ove brigade ukrajinskih oružanih snaga, napisavši da se oni "onesvešćuju od gladi i zato što moraju da piju kišnicu, dok komanda ne reaguje na njihove probleme", preneo je sajt Zn.ua. Povodom ovih navoda, oglasilo se ukrajinsko Ministarstvo odbrane koje je saopštilo da, uprkos složenoj logističkoj situaciji, komanda brigade nastoji da reši pitanje snabdevanja trupa i njihove zamene. "Do ovakve situacije ne bi trebalo da dođe, ali stanje na raznim linijama fronta može ponekada da bude kritično. Komanda brigade i korpusa je u kontaktu sa porodicama vojnika", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane i dodaje da je u toku rešavanje problema snabdevanja.

Zelenski doputovao u Saudijsku Arabiju na sastanak sa Bin Salmanom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doputovao je danas u Saudijsku Arabiju, gde će razgovarati sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom Bin Salmanom.

"Danas ćemo raditi na sporazumima sa Saudijskom Arabijom u oblastima bezbednosti, energetike i infrastrukture. Važno je da jačanje bude obostrano. Cenim značajnu saradnju naših zemalja", rekao je Zelenski, javlja Ukrinform. Prethodno je Evropska unija formalno odobrila obećani zajam za pomoć Ukrajini u vrednosti od 90 milijardi evra.

Francuska bi mogla da predloži da Grčka pošalje 43 borbena aviona Ukrajini

Francuska planira da predloži da Grčka prebaci 43 borbena aviona Mirage 2000 u Ukrajinu, zajedno sa rezervnim delovima, u zamenu za povoljnije uslove prilikom kupovine aviona Rafale.

Očekuje se da će francuski predsednik Emanuel Makron predstaviti ovaj predlog tokom posete Grčkoj 24–25. aprila. Prema grčkom mediju Estia, Atina bi mogla da zameni svih 43 aviona Mirage 2000 i njihove rezervne delove za isti broj aviona Rafale po sniženoj ceni.

Dvoje ljudi poginulo u ruskim napadima na Hersonsku oblast

Dve osobe su poginule 23. aprila kao rezultat ruskih napada između naselja Tomina Balka i Rozliv u Hersonskoj oblasti.

Rusija pogodila Balakliju u Harkovskoj oblasti

Ruske snage izvele su napad dronom na stambeno područje u gradu Balaklija u Harkovskoj oblasti ujutru 24. aprila, pri čemu je jedna osoba poginula, a dve su povređene.

"PADAJU U NESVEST OD GLADI I PIJU KIŠNICU" Ukrajinski vojnici kost i koža - kruže slike sa fronta!

Generalštab Ukrajine je razrešio dužnosti komandante 14. mehanizovane brigade i 10. armijskog korpusa nakon što su se pojavili izveštaji o lošem snabdevanju trupa na harkovskom frontu, gde su vojnici sistematski ostajali bez hrane i vode, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.

Ovaj problem je dobio široku pažnju nakon što su se na internetu pojavili izveštaji o vojnicima 2. mehanizovanog bataljona 14. mehanizovane brigade koji služe na tom frontu. Prema navodima njihovih porodica, vojnici su oko osam meseci u izuzetno teškim uslovima, sa redovnim nestašicama hrane i pijaće vode na položajima.

"Momci su na položajima bez hrane i vode. Komanda ne reaguje. Borci od gladi gube svest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom", stajalo je u objavi na društvenim mrežama uz fotografije vojnika.

Ukrajina lansira presretačke dronove P1-Sun i Sting

Ukrajinski presretački dronovi P1-Sun, koje je razvila kompanija SkyFall, lansiraju se iz aviona kako bi uništavali ruske udarne bespilotne letelice tipa Šahed.

"Presretač P1-Sun, lansiran iz aviona, protiv neprijateljskih Šaheda. Ova metoda je već pokazala svoju efikasnost u realnim borbenim uslovima", naveo je pilot Timur Fatkulin.

Prema Fatkulinu, tokom trening letova testirano je i nekoliko drugih presretačkih dronova.

Protivvazdušna odbrana raspoređena u Kijevu

Protivvazdušni sistemi raspoređeni su u Kijevu kao odgovor na ruske dronove, a njihovi delovi pali su u Solomjanskom okrugu.

"Snage protivvazdušne odbrane gađaju neprijateljske bespilotne letelice iznad Obolona. Ostanite u skloništima", rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

UKRAJINCI RAZNELI SEDIŠTE FSB-A Poginulo najmanje 12 ruskih oficira, pojavili se dramatični snimci (VIDEO)

U ukrajinskom napadu dronovima na komandno mesto ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u Donjecku najmanje 12 ruskih oficira je poginulo, dok je 15 drugih ranjeno.

Napad u sredu potvrdio je komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi, koji je objavio snimak udara.

Sprečen ukrajinski teroristički napad na rukovodstvo Roskomnadzora

Federalna služba bezbednosti saopštila je da je sprečen teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora (Rusko regulatorno telo za javne komunikacije), koji je pripreman po nalogu Kijeva.

Kako se navodi, privedeno je sedmoro pristalica desne radikalne i neofašističke ideologije koji su učestvovali u pripremi napada. Oni su planirali da podmetnu eksploziv pod automobil.



"Osamnaestog aprila ove godine sprečen je teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora, a plan je bio da njihov automobil bude dignut u vazduh", navodi se u saopštenju FSB.

Teroriste je vrbovala ukrajinska specijalna služba preko Telegrama, a privedeni su u Moskvi, Ufi, Novosibirsku i Jaroslavlju.

Šef grupe je Moskovljanin, koji je prilikom privođenja pružao oružani otpor i zato su ga pripadnici FSB neutralisali.

Ukrajina: Dve osobe poginule, 15 ranjeno u ruskom napadu na Odesu

Najmanje dve osobe su poginule, a 15 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Odesu tokom noći, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Kao rezultat noćašnjeg napada na Odesu, pogođene su stambene zgrade i civilna infrastruktura. Dve osobe su poginule, a 15 je povređeno.

Usled pogađanja trospratne stambene zgrade, uništeni su stanovi i izbio je požar. Šestoro ljudi je povređeno", objavila je Služba, prenosi Ukrinform.

Peskov: "Jedan krak Severnog toka spreman za upotrebu"

Portparol Kremlja Dmitrije Peskov izjavio je sinoć da je jedan krak gasovoda Severni tok spreman za isporuke, a da je drugi oštećen, ali da "Evropa sama blokira gas".

"Kako da govorimo o perspektivama obnove isporuka preko Severnog toka, ako su Evropljani to zabranili", upitao je on, preneo je Sputnjik.

Na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 u septembru 2022. godine dogodile su se četiri eksplozije u ekskluzivnim ekonomskim zonama Švedske i Danske. Nemačka, Švedska i Danska sprovele su istrage o incidentu, a snabdevanje gasom preko Severnog toka obustavljeno je iste godine.

Moskva ne posustaje

Ruske snage izvele su novu seriju napada širom Ukrajine, a broj žrtava samo jednog od udara na Dnjepar porastao je na tri. I dok Moskva ne posustaje, ni Kijev nije suzdržan, pa je svoje udare tokom prethodnog dana usmerio na ruska naftna postrojenja u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti.

U međuvremenu, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da, ako svet želi da zaustavi Putina, mora da mu kaže da nije u pravu,

Evropska unija ispunila je svoje obećanje o odobrenju kredita za Ukrajinu i 20. paketa sankcija protiv Rusije, pa su Slovačka i Mađarska ponovo dobile sirovu naftu kroz naftovod "Družba".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ističe da je jedan krak gasovoda "Severni tok" spreman za isporuke, ali da "Evropa sama blokira gas".

Ukrajina je saopštila da je od njih zatraženo da obustave napade na rusku naftnu infrastrukturu, i to sve dok je Volodomir Zelenski u poseti Kipru, gde učestvuje na vanrednom sastanku lidera EU.