"Odustanite od nuklearnog naoružanja ili gledajte kako vam se država urušava. Mudro birajte za pregovaračkim stolom. Sve što oni treba da urade jeste da odustanu od nuklearnog naoružanja na smislen i pouzdan način, ili umesto toga da gledaju kako se krhka ekonomija njihovog režima urušava pod neumoljivim pritiskom američke moći", rekao je Hegset tokom obraćanja novinarima zajedno sa komandantom Združenog generalštaba američke vojske Denom Kejnom, javlja Skaj njuz.

Hegset je izneo tvrdnju da Iran "nikada neće imati nukelarnu bombu".

Istakao je da se američka pomorska blokada blizine Ormuskog moreuza pooštrava iz sata u sat, dodajući da će još jedan američki nosač aviona pristići u te vode u narednim danima.

"Naša mornarica sprovodi ovu blokadu bez oklevanja ili izvinjenja. Niko ne plovi iz Ormuskog moreuza ka svetu bez dozvole američke mornarice", istakao je Hegset.

Prema njegovim rečima, ništa niti ulazi, niti izlazi iz Ormuskog moreuza.

Govoreći o dva iranska broda koja je američka mornarica zarobila u Indijskom okeanu i koji su napustili iranske luke pre početka američke blokade, on je rekao da američka blokada "postaje globalna".

Kada je reč o pozicijama Evrope i Azije u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, Hegset je naveo da su ta dva kontinenta imala koristi od zaštite SAD poslednjih decenija, ali da je došao kraj "besplatnoj vožnji".

Naveo je da SAD "ne računaju na Evropu".

"Ali njima je potreban Ormuski moreuz više nego nama i možda bi trebalo da manje vode visokoparne konferencije po Evropi i pridruže se. Ovo je mnogo više njihova borba nego naša. Amerika i slobodan svet zaslužuju saveznike koji su sposobni, odani i koji razumeju da biti saveznik nije jednosmerna već dvosmerna ulica", smatra Hegset.