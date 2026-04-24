Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) nastavlja da sprovodi strogu kontrolu pomorskog saobraćaja u regionu, uz blokadu brodova koji plove iz ili ka iranskim lukama, bez obzira na zastavu pod kojom se kreću.

To je izjavio komandant Združenog generalštaba američke vojske, general Den Kejn, naglašavajući da američke snage pažljivo prate sve relevantne pomorske aktivnosti u zoni interesovanja.

„Pažljivo nadgledamo brodove od značaja koji se kreću ka Iranu, kao i one koji napuštaju iranske teritorijalne vode, posebno one koji su se nalazili van područja blokade u trenutku njenog uvođenja“, rekao je Kejn na zajedničkoj konferenciji za medije sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom, prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, situacija u Ormuskom moreuzu dodatno je pogoršana nizom incidenata u kojima je Iran, kako tvrdi američka strana, napao više trgovačkih brodova.

„Do sada je Iran napao pet komercijalnih plovila i zaplenio dva koja su pokušavala da prođu kroz moreuz, uključujući i brodove kojima je prethodno odobrio prolazak“, naveo je Kejn.

On je dodao da Teheran pokušava da proširi sukob kroz akcije koje uključuju napade na susedne zemlje, kao i destabilizaciju ključnih pomorskih ruta u regionu.

S obzirom na strateški značaj Ormuskog moreuza za globalnu trgovinu energentima, svaki incident u tom području izaziva veliku pažnju međunarodne zajednice i dodatno podiže tenzije između velikih sila.

Vašington poručuje da će nastaviti sa nadzorom i kontrolom situacije, dok istovremeno upozorava na moguće dalje eskalacije ukoliko se napadi nastave.