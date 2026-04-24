Kineski naučnici su identifikovali dva nova lunarna minerala bogata takozvanim "retkim zemljama" u uzorcima koje je prikupila misija Čange-5. Novi minerali, nazvani magneziokenzit - (Y) i čengzit - (Ce), zvanično je odobrilo Međunarodno mineraloško udruženje. Time su postali sedmi i osmi poznati lunarni minerali otkriveni u uzorcima sa Meseca.

Naučnici su naveli da su kristali izuzetno mali, veličine svega nekoliko mikrometara, ali da pružaju važne informacije o sastavu i geološkoj istoriji Meseca.

Oba minerala pripadaju grupi retkih fosfata i pokazuju jedinstvene strukture koje nemaju potpune paralele na Zemlji.

Istraživanje je pokazalo da uzorci iz kineske misije sadrže veću koncentraciju lakih retkih zemnih elemenata, poput cerijuma, za razliku od ranijih uzoraka prikupljenih tokom programa Apolo, koji su bili bogatiji teškim retkim zemnim elementima.

Naučnici ističu da ovo otkriće doprinosi boljem razumevanju formiranja Meseca, njegove magmatske evolucije i raspodele hemijskih elemenata, ali i otvara mogućnosti za buduće korišćenje lunarnih resursa, uključujući razvoj novih materijala i tehnologija.