Olovo u krvi potvrđeno je kod svih 85 testiranih građana Vareša, a neki od njih su već za bolničku terapiju. Time je prisustvo ovog teškog metala u krvi do sada zabeleženo kod više od 300 stanovnika ove opštine u Bosni i Hercegovini.

Hitno testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zatražilo je 265 roditelja iz Vareša, zabrinutih za zdravlje dece.

Pet meseci stanovnici čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja, jer je i tlo zagađeno. Odgovora od federalnog Ministarstva zdravlja i kompanije DPM Metal, koja eksploatiše rudu u Varešu – nema.

Ova činjenica, kao i prekomerna koncentracija arsena, cinka, hroma i žive u tlu, očito nisu alarmirali institucije da brže deluju, dok stanovnici strahuju da je reč o zataškavanju slučaja, javljaju federalni mediji.

