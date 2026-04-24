Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je dogovor o 20. paketu sankcija protiv Rusije, ocenjujući da je reč o jasnom signalu Moskvi i potvrdi da Evropa nastavlja politiku pojačanog pritiska.

Makron je poručio da usaglašavanje novih mera pokazuje odlučnost Evropske unije da nastavi sa sankcionom politikom prema Rusiji, dok istovremeno povećava podršku Ukrajini.

Makron: Ovo je čvrst signal Moskvi

Prema njegovim rečima, novi paket sankcija predstavlja snažnu političku poruku Rusiji i potvrdu evropskog kursa usmerenog na dodatno ograničavanje ruskih kapaciteta.

Francuski predsednik je naglasio da Evropa neće odustati od pritiska na Moskvu, posebno u trenutku kada se nastavlja rat u Ukrajini i kada zapadne zemlje pokušavaju da ojačaju poziciju Kijeva.

Makron je pozdravio i odluku o odobravanju kredita Ukrajini, ocenjujući da taj potez pokazuje jedinstvo Evropske unije.

Evropa nastavlja da podržava Kijev

Francuski predsednik istakao je da će Evropa nastaviti da povećava podršku Ukrajini i jača saradnju u oblasti odbrane.

Prema njegovim rečima, pomoć Kijevu ostaje jedan od ključnih prioriteta evropske politike, uz nastavak sankcija protiv Rusije.

Dogovor o novom paketu mera i finansijskoj podršci Ukrajini dolazi u trenutku kada Evropska unija pokušava da pokaže da, uprkos unutrašnjim razlikama, zadržava jedinstven stav prema Moskvi i ratu u Ukrajini.