Tom izjavom aludirao je na činjenicu da neformalnom okupljanju ne prisustvuje odlazeći mađarski premijer Viktor Orban.

Tusk je takođe pozdravio izbornu pobedu konzervativnog političara Petera Mađara u Mađarskoj, ocenivši da ona pokazuje kako „demokrate nisu gubitnici“, prenosi Politiko.

Dodao je da rezultati izbora u gradovima poput Varšave, Bukurešta, Kišinjeva i Budimpešte ukazuju na to da „postoji budućnost za Evropu, za demokratiju, za vladavinu prava“.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Tusk je rekao da je „pomalo skeptičan“ kada je reč o mogućnosti pregovora sa Rusijom, uz poziv Evropskoj uniji da bude „što stroža“ u uvođenju sankcija Moskvi.

Diplomatski izvori navode da se nakon Orbanovog poraza na izborima oseća „potpuno novo raspoloženje“ unutar EU, kao i da se očekuje nastavak ranije odlaganih tema, poput proširenja Unije i dodatne pomoći Ukrajini.

Slovački premijer Robert Fico, koji učestvuje na samitu, ostaje među najglasnijim kritičarima politike EU prema Ukrajini. Njegova pozicija dodatno je oslabljena nakon izbornog poraza Viktora Orbana, što ga čini sve izolovanijim u okviru Evropskog saveta.