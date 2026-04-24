 

Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, slovenački glumac Marjan Šarec, poručio je da političari treba „što manje“ da govore o jeziku, trobojci i identitetskim pitanjima, kako ne bi „kočili“ proces pristupanja Evropskoj uniji.

Takva poruka otvara suštinsku dilemu: da li se od država kandidata očekuje da rešavaju unutrašnje sporove ili da ih odlažu. Jer upravo jezik, simboli i pitanja državljanstva u Crnoj Gori predstavljaju jedno od ključnih otvorenih pitanja, koja direktno utiču na političku stabilnost.

Ako je cilj evropskih integracija izgradnja uređenih i stabilnih društava, onda ostaje nejasno zašto se preporučuje da se najosetljivije teme sklanjaju, umesto da se institucionalno rešavaju.

Dodatni problem je unutrašnji. Političke stranke koje čine parlamentarnu većinu javno se utrkuju „ko je veći Srbin“, ali u praksi izostaju konkretni potezi. Umesto rešenja, dominira retorika, što ostavlja utisak da se sporna pitanja svesno drže po strani.

Nameće se zaključak: ako se od Crne Gore očekuje da ubrza evropski put tako što će izbegavati ključna unutrašnja pitanja, onda se ne radi o njihovom rešavanju, već o njihovom odlaganju. A odgovornost za to nije samo na Briselu, već i na domaćim političkim akterima koji na takav pristup pristaju.

Ali / IN4S

Bonus video: