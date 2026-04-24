Pevačica Tea Tairović i njen suprug Ivan Vardaj danas imaju poseban razlog za slavlje, obeležavaju prvu godišnjicu braka.

Venčali su se 24. aprila 2025. godine u bajkovitom dvorcu nadomak obale reke u Novom Sadu, a ovu godišnjicu ljubavi provode van Srbije zbog Teinih brojnih nastupa širom sveta.

Pevačica se sada oglasila na Instagramu, gde se prisetila velikog dana i objavila najupečatljivije fotografije sa venčanja.

-Najbolji opis braka je poslednja fotografija. Najbolji opis ljubavi je prva fotografija - napisala je ona uz objavu.

Podsetimo, mladenci su svoje venčanje sakrili od očiju javnosti i slavlje organizovali u krugu najbližih, porodice i prijatelja.

Za razliku od mnogih koleginica sa domaće scene, ona nije želela klasičnu estradnu ceremoniju sa brojnim poznatim zvanicama.

Od koleginica su prisustvovale samo Sanja Vučić i Barbara Bobak.