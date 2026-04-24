Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da je pokrenuta inicijativa da se u dnevni red Skupštine opštine Zeta uvrsti Deklaracija o poništenju i nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.

Inicijativu je, kako je objavio Knežević, potpisalo 17 odbornika, a zahtev je podnet na osnovu odredaba Statuta opštine Zeta i Zakona o lokalnoj samoupravi. Njime se traži sazivanje sednice Skupštine opštine u vanrednom zasedanju, na kojoj bi se raspravljalo o predloženoj deklaraciji.

Plan i širi politički kontekst

Knežević je ranije najavio da će ova inicijativa, nakon lokalnog nivoa, biti pokrenuta i na državnom nivou.

U predloženom dokumentu naglašava se zabrinutost za položaj srpskog i crnogorskog naroda na Kosovu i Metohiji, uz ocenu da se njihov položaj, kako se navodi, svakodnevno pogoršava usled pritisaka prištinskih institucija. Deklaracija se poziva na Povelju Ujedinjenih nacija, Završni akt iz Helsinkija i Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244, kao međunarodnopravni okvir koji, prema stavu predlagača, potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.

Stavovi iz deklaracije

U tekstu deklaracije ističe se i da je potrebno voditi izbalansiranu spoljnu politiku, kao i da bi Crna Gora u međunarodnim organizacijama trebalo da se rukovodi principima međunarodnog prava, naročito kada je reč o pitanjima suvereniteta i teritorijalnog integriteta država.

Predlagači navode da je odluka o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije izazvala duboke političke i društvene posledice, te da je neophodno otvoriti pitanje njenog poništenja. U deklaraciji se izražava i solidarnost sa srpskim i crnogorskim narodom na Kosovu i Metohiji, uz poziv da se sva otvorena pitanja rešavaju mirnim putem.

Dalji koraci i procedura

Skupština opštine Zeta, ukoliko deklaracija bude usvojena, formalno bi se izjasnila za poništenje i nepriznavanje odluke, kao i za poštovanje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Predloženo je da deklaracija, nakon usvajanja, bude objavljena u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

