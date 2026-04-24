U objavi na mreži X, Netanjahu je napisao:

"Danas je objavljen moj godišnji medicinski izveštaj. Zamolio sam da se njegovo objavljivanje odloži za dva meseca kako ne bi bilo objavljeno u jeku rata, da se ne bi omogućilo terorističkom režimu u Iranu da širi dodatnu lažnu propagandu protiv Izraela. Želim da sa vama podelim tri stvari: 1 – Hvala Bogu, zdrav sam. 2 – U odličnoj sam fizičkoj formi. 3 – Imao sam mali zdravstveni problem sa prostatom koji je u potpunosti rešen. Hvala Bogu, to je iza mene", napisao je Netanjahu i dodao:

"Pre godinu i po dana imao sam uspešnu operaciju zbog uvećane benigne prostate i od tada sam pod redovnim medicinskim nadzorom. Tokom poslednje kontrole otkrivena je veoma mala promena, manja od jednog centimetra, na prostati. Pregledom je utvrđeno da se radi o veoma ranom stadijumu malignog tumora, bez ikakvog širenja ili metastaza".

Dodao je da je "prošao ciljanu terapiju koja je uklonila problem i nije ostavila nikakav trag."

"Imao sam nekoliko kratkih tretmana, čitao knjigu i nastavio da radim. Promena je potpuno nestala. Hvala Bogu, pobedio sam i ovo - napisao je Netanjahu.

