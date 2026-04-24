Rusija je spremna da, radi zaštite svoje bezbednosti u Arktičkom regionu, upotrebi sva sredstva – uključujući i silu, ako bude neophodno, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, prenose RIA Novosti.

"Razumemo smo da bi bilo naivno oslanjati se isključivo na dobru volju naših arktičkih suseda u trenutno ne tako povoljnoj geopolitičkoj situaciji. Zato je naša zemlja spremna da brani svoje interese i štiti svoju bezbednost u Arktičkom regionu u svim mogućim scenarijima razvoja događaja, koristeći sva raspoloživa politička, diplomatska, ekonomska, a po potrebi i sredstva sile", istakao je on u intervjuu za portal "Arctic.ru".

Gruško je naglasio da vojna aktivnost Rusije u polarnom regionu ima isključivo odbrambeni karakter i ne predstavlja pretnju ni za koga.

"Odgovarajuća infrastruktura na Arktiku postoji već dugo, a njena modernizacija poslednjih godina odražava rastuću pažnju Rusije prema razvoju svojih polarnih teritorija. Ona ne predstavlja pretnju ni za koga i usmerena je, između ostalog, na podršku privrednim aktivnostima i obezbeđivanje uslova za život lokalnog stanovništva", poručio je on.