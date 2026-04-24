On ističe da nema realne osnove za razgovor o ponovnom pokretanju isporuka ukoliko evropske države političkim i pravnim odlukama blokiraju taj proces.

- Kako da govorimo o perspektivama obnove isporuka preko Severnog toka, ako su Evropljani to zabranili - upitao je Peskov, prenosi Sputnjik.

Gasovodi Severni tok i Severni tok 2 oštećeni su u seriji eksplozija koje su se dogodile u septembru 2022. godine, u ekskluzivnim ekonomskim zonama Švedske i Danske.

Nakon incidenta, Nemačka, Švedska i Danska pokrenule su istrage, dok je transport gasa tim pravcem obustavljen iste godine.

Iako je jedna linija Severnog toka 2 ostala netaknuta, nemačke vlasti nisu dale odobrenje za njeno puštanje u rad.

Severni tok je godinama predstavljao ključnu rutu za dopremanje ruskog gasa u Evropu, a njegovo gašenje postalo je simbol prekida energetskih veza između Moskve i evropskih zemalja nakon zaoštravanja sukoba u Ukrajini.