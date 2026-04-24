Požar je izbio u naftnom postrojenju odmah nakon napada, a lokalni stanovnici su na društvenim mrežama delili fotografije i video snimke gustog dima koji se uzdiže iznad rafinerije. Stanovnici su takođe objavili slike zagađenja Crnog mora, kao i čađi od dima koja je pronađena na ulicama i u privatnim dvorištima, piše Kijev Independent.

Požar do 23. aprila i dalje nije bio stavljen pod kontrolu, a dim je nastavio da se diže sa lokacije treći uzastopni dan.

Kako su se ekološki uslovi u regionu pogoršavali nakon požara, sve više stanovnika objavljivalo je video snimke i poruke na društvenim mrežama, žaleći se, između ostalog, da u gradu Tuapse „nema šta da se diše“.

„Ovo je iskreno neka vrsta ekološke katastrofe. Šta da radim? Ne želim više da ostanem ovde. Moram da odem danas“, rekla je jedna stanovnica Tuapsea u video snimku objavljenom na Telegram kanalu ButusovPlus, dok je pokušavala da spere crni talog koji je prekrio grad.

„Zašto se ovo dešava? Ne može uopšte da se opere. Ovo je prava noćna mora“, dodala je ona.

Istovremeno, proruski Telegram kanali i mediji upoređuju situaciju u gradu sa najgorim nuklearnim katastrofama u istoriji, uključujući Hirošimu u Japanu, gde su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu 1945. godine.

Ipak, nijedan nuklearni objekat nije oštećen u gradu ili širem regionu. Ukrajina takođe ne poseduje nuklearno oružje, pošto ga je predala u okviru sporazuma o razoružanju iz 1994. godine.

"Pada crna kiša, kao u Hirošimi"

„Posledice bombardovanja Tuapsea su jednostavno monstruozne“, naveo je proruski Telegram kanal RIA Katyusha. „Ono što se tamo (u Tuapseu) sada dešava jeste Hirošima, samo bez radijacije.“

Pavel Kukhmirov, poznat pod pozivnim znakom „Šekspir“ i član ruskih proxy snaga u regionu Donbasa, rekao je na svom Telegram kanalu da grad Tuapse „više ne postoji“ i uporedio situaciju sa katastrofom u Černobilju 1986. godine, jednom od najgorih nuklearnih nesreća u istoriji.

„Zemljište je otrovano, voda je otrovana, vazduh je otrovan. Sada tamo pada crna kiša, kao u Hirošimi - voda pomešana sa naftnom čađi“, napisao je Kukhmirov.

„Od 2022. (ruske vlasti) nam ponosno govore: ‘Da li želite Černobil u Kijevu?’ E pa sada je Černobil u Tuapseu.“

Lokalne vlasti nisu izdale zvanično saopštenje o značajnim problemima sa kvalitetom vazduha sve do trećeg dana intenzivnog požara.

Prema saopštenju Štaba za vanredne situacije Krasnodarske oblasti, produkti sagorevanja su se oslobodili u atmosferu i padali sa kišom 22. aprila, ostavljajući crni sloj na površinama.

Koncentracije benzena, ksilena i čađi u vazduhu su dva do tri puta veće od uobičajenih u nekoliko delova grada od 21. aprila, navodi Štab za vanredne situacije Krasnodarske oblasti. Ipak, zbog kiše, 22. aprila nisu vršena merenja kvaliteta vazduha.

Stanovnicima preporučeno da nose maske

Lokalnim stanovnicima je preporučeno da ograniče boravak na otvorenom, nose maske kada izlaze napolje, češće čiste domove vlažnim metodama i potraže medicinsku pomoć ako osete simptome akutne bolesti ili se ne osećaju dobro.

Štab za vanredne situacije saopštio je da će se situacija vratiti u normalu „čim požar bude ugašen“.

U međuvremenu, lokalni stanovnici nastavljaju da objavljuju video snimke na društvenim mrežama koji prikazuju ulice prekrivene crnim barama nakon kiše, dok su neke površine prošarane kapljicama nafte.

Rafinerija nafte Tuapse, postrojenje kompanije Rosnjeft, jedna je od 10 najvećih rafinerija u Rusiji. Rafinerija može da preradi oko 12 miliona tona sirove nafte godišnje. Tuapse se nalazi oko 75 kilometara severozapadno od velikog grada Sočija i često je meta ruskih napada.

Rafinerija pogođena dva puta za nedelju dana

Ukrajinske snage su pogodile naftno postrojenje u Tuapseu dronovima dva puta u jednoj nedelji. Prvi napad dogodio se 16. aprila, nakon čega su vatrogasci skoro tri i po dana gasili požar. Ubrzo nakon što je požar ugašen, ukrajinski dronovi su ponovo pogodili rafineriju 20. aprila.

Ruska kompanija za ekološki monitoring Risat objavila je satelitski snimak 19. aprila koji pokazuje naftnu mrlju u Crnom moru kod Tuapsea. Mrlja se prostire na oko sedam kvadratnih kilometara i vetrovi je guraju ka obali, a ne ka otvorenom moru, navodi kompanija.

Ukrajina je u poslednjim mesecima pojačala napade na rusku naftnu infrastrukturu, sa ciljem da smanji glavni izvor prihoda Kremlja - koji je dodatno porastao zbog naglog rasta cena nafte nakon rata u Iranu, navodi pomenuti portal.