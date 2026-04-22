"Zaista se nadamo nastavku trilateralnih pregovora, kako bismo se vratili na put ka okončanju rata", rekao je Zelenski, a prenosi agencija Rojters.

Ranije danas, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio je da Moskva očekuje još poseta američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Rusiji u okviru pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

On je istakao da još nema konkretnog vremenskog okvira za dolazak Vitkofa i Kušnera u Moskvu.

Prethodno je "Njujork tajms" preneo da Vašington planira novu posetu Kušnera i Vitkofa Rusiji, nakon čega bi trebalo da posete Kijev.

Od početka godine, delegacije Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država održale su tri runde pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini, pri čemu je poslednja runda održana sredinom februara.

Kako se navodi, izbijanje rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara dovelo je do prekida ovih pregovora.

Još nisu najavljeni konkretni datumi za eventualne naredne runde.