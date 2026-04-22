Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je danas da je zaplenila dva broda zbog, kako je navela, pomorskih prekršaja i prebacila ih na iranske obale.

U saopštenju se navodi da su brodovi "MSC Frančeska" i "Epaminodes" zadržani zbog toga što navodno rade "bez potrebnog ovlašćenja", prenosi Tasnim.

Ističe se da je to ugrožilo pomorsku bezbednost.

Prethodno su izvori Direkcije za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rekli da su najmanje tri kontejnerska broda pogođena u napadu u Ormuskom moreuzu.

Svi članovi posada su bezbedni, a nije zabeleženo curenje goriva ni šteta po životnu sredinu, preneo je Rojters.

Prema navodima, incidenti su se dogodili u blizini iranskih voda, pri čemu je jedan brod, koji je plovio pod zastavom Liberije, oštećen na komandnom mostu nakon što je na njega otvorena vatra i ispaljene granate.

UKMTO je naveo i da je kapetan tog broda prijavio približavanje plovila koje se povezuje sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Drugi kontejnerski brod, pod panamskom zastavom, takođe je bio meta napada, ali nije pretrpeo oštećenja, dok je treći brod pod liberijskom zastavom prijavio prekid kretanja nakon incidenta, ali bez povreda posade ili štete na plovilu.

Izvori su naveli da su se napadi dogodili tokom pojačanih tenzija u regionu, nakon što su uvedena ograničenja u plovidbi kroz Ormuski moreuz.