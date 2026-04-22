Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da je u razgovoru sa šefom diplomatije Irana Abasom Arakčijem naglasio potrebu nastavka dijaloga u okviru procesa iz Islamabada, postizanja mirovnog sporazuma i očuvanja slobode plovidbe kroz Ormski moreuz, ističući važnost sprečavanja vojne upotrebe nuklearne energije.

"U razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Irana, ponovio sam potrebu da se nastavi dijalog iz Islamabada, da se postigne mirovni sporazum i naglasio značaj slobode kretanja kroz Ormuz", rekao je Tajani.

Dodao je da je iranskom ministru Arakčiju ukazao i na važnost zaštite zemalja regiona Zaliva, kao i na potrebu postizanja dogovora u samom Iranu.

"Ponovio sam značaj da se ne ide ka vojnoj upotrebi nuklearne energije. To su ključni elementi", istakao je Tajani.

Govoreći o Libanu, naveo je da je insistirao na potrebi da se izvrši pritisak na Hezbolah kako bi se došlo do sporazuma i obustavili napadi na Izrael.

"Spremni smo da u Italiji budemo domaćini razgovora između Libana i Izraela kako bi se postigao pozitivan sporazum. Radimo na miru i, ponavljam, za nas je sloboda plovidbe kroz Ormuz od ključnog značaja", zaključio je Tajani.