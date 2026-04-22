Iz Ministarstva pomorstva Crne Gore potvrdili su da su zapovednik i rukovodilac mašine na "MSC Francesci" državljani Crne Gore.



Iz resora kojim upravlja Filip Radulović kazali su da su svi u ministarstvu angažovani na praćenju ove situacije i prikupljanju što više informacija.



Zbog toga što se dešava sa našim pomorcima u Ormuzu alarmirani su i drugi organi u Vladi Crne Gore, a očekuje se i zvanična reakcija Ministarstva spoljnih poslova prema vlastima u Teheranu.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i Iranska Revolucionarna garda je saopštila da su zaplenjeni brodovi "Epaminodes" i "MSC Francesca".

Za brod kompanije MSC koji vije zastavu Paname i na kome plove crnogorski pomorci, Iranci su u saopštenju naveli da je "MSC Francesca" "povezana sa cionističkim režimom" (vlastima u Izraelu), ali nisu naveli više detalja na čemu temelje takvu svoju tvrdnju.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je zaplenila dva plovila u Ormuskom moreuzu, tvrde državne vesti.

"Tasnim njuz" je saopštio da dva plovila "nisu u skladu sa propisima" i nazvao ih je MSC Francesca i Epaminondas - dva broda na koja je ranije pucano u plovnom putu.

Dodaje se da su "ispraćeni do iranske obale". Nije jasno kako su tačno plovila "zaplenjena", ako je to zaista slučaj, piše "Skaj njuz".

Tasnim je takođe tvrdio da su brodovi "ugrozili pomorsku bezbednost radeći bez potrebnih dozvola i manipulišući navigacionim sistemima".

Izveštaj dolazi nakon što su SAD zaplenile jedan iranski brod i ukrcale se na drugi poslednjih dana.

