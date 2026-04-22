Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko (71) navodno je u vezi sa 22-godišnjom manekenkom Alijom Korotkajom, a vest o tome preneo je tabloid "The Sun".

Prema pisanjima spomenutog medija, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko i Alija već neko vreme su u emotivnom odnosu, no, glasine o njihovoj vezi dodatno su uzburkale svet nakon zajedničkih izlazaka u javnosti."Kao što je uobičajeno, privukla je pažnju beloruskog vođe na takmičenjima za lepotu", izvestio je portal Buro. "Sve češće se pojavljuje uz predsednika Belorusije", dodali su.

Čak su i ruski mediji otvoreno pisali o Lukašenkovoj novoj ljubavnoj aferi, a Alija je već poznata i kao "mlada ljubavnica Aleksandra Lukašenka".

"Početkom aprila viđeni su zajedno na hokejaškoj utakmici, gde joj je Aleksandar dao plišane igračke", izvestio je BLOKNOT Rusija.

"Još uvek je snažno! Lukašenko je našao mladu ljubavnicu – poznatu manekenku, učesnicu izbora za Mis BRICS i Mis Belorusije, Aliju Korotkaju.

Predsednikova miljenica je 50 godina mlađa od njega", pisalo je na drugom ruskom kanalu.

Inače, Aleksandar Lukašenko i Galina Lukašenko i dalje su zvanično u braku. Par ima dva sina - Viktora i Dmitrija.