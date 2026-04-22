Upravo to se dogodilo Moren Kalago na Filipini, kada je njen podvodni pokušaj fotografisanja postao viralni hit zbog neočekivanog susreta sa morskim gigantom.

Snimak, koji se brzo proširio društvenim mrežama nakon objave na Fox News, prikazuje Moren kako mirno pozira pod vodom, potpuno nesvesna da joj se iz dubine približava ogromna kit-ajkula.

U jednom trenutku, ova impozantna životinja tiho joj prilazi i lagano dodiruje ruku, izazivajući potpuno iznenađenje. Iako je susret bio kratak, bio je dovoljan da Moren odmah ispliva na površinu i udalji se, bez panike i naglih pokreta.

Viralni snimak koji je zapalio mreže

Video je izazvao lavinu reakcija. Dok su neki korisnici pokušavali da objasne zašto se kit-ajkula približila, drugi su situaciju doživeli kao simpatičan i neobičan trenutak iz morskog sveta. Pojedini veruju da je životinja možda zamenila plivačicu za drugo morsko stvorenje, dok su se drugi našalili da je u pitanju „prijateljski dodir“.

Zašto su kit-ajkule bezopasne za ljude

Kit-ajkula je najveća riba na svetu i može dostići dužinu i do 10 metara, dok su zabeleženi primerci i znatno veći. Hrani se filtriranjem planktona, sitnih organizama, algi i manjih riba, što znači da ne predstavlja opasnost za ljude.

Ipak, zbog svoje veličine, čak i slučajan kontakt može biti rizičan. Iako ne pokazuju agresivno ponašanje, njihova masa i snaga mogu dovesti do povrede ukoliko dođe do sudara.

Najveća zabeležena kit-ajkula bila je duga čak 18,8 metara, dok pojedini izvori navode da mogu težiti i preko 30 tona. Ova vrsta pripada rodu Rhincodon i jedini je njegov živi predstavnik.

Podsećanje na snagu prirode

Ovaj neobičan susret još jednom pokazuje koliko priroda može biti nepredvidiva, ali i fascinantna. Iako su ovakvi momenti retki, oni podsećaju na važnost opreza i poštovanja morskog sveta, čak i kada su u pitanju mirne i bezopasne vrste poput kit-ajkule.