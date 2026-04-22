Rijaliti učesnica Anita Stanojlović trenutno je u drugom stanju i čeka bebu sa cimerom Lukom Vujovićem, a sada je otvoreno govorila o odnosu sa bivšim.

Tokom razgovora sa jednim od ukućana, Anita je otkrila da je prošle godine ostala trudna, odmah nakon pomirenja sa sada bivšim Stefanom.

Kako je navela, sve se dogodilo u aprilu, ali je u tom periodu prolazila kroz izuzetno težak psihički period, što je, kako kaže, uticalo na njenu odluku.

- Pomirili smo se u aprilu i ja sam saznala da sam trudna. Tada sam imala stalno neke faze depresije, pila sam tablete, baš sam bila loše, nikako nisam mogla da zadržim to dete - priznala je Anita.

Na direktno pitanje da li je prekinula trudnoću, dala je kratak i jasan odgovor koji je šokirao mnoge.

- Da, čekala sam drugo dete sa Stefanom i prekinula trudnoću - rekla je Stanojlovićeva.

BONUS VIDEO: