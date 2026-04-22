Španski tužilac zatražio je danas od sudije da obustavi istragu o korupciji u vezi sa poslovnim aktivnostima supruge premijera Pedra Sančeza, u slučaju koji su pokrenule krajnje desničarske grupe tražeći za nju kaznu zatvora u trajanju do 24 godine.

Slučaj protiv Begonje Gomez predstavlja najozbiljniji pravni izazov sa kojim se suočava socijalistički lider i njegova porodica, prenosi Rojters.

Sančezov brat, David Sančez, trebalo bi da se u maju pojavi pred sudom u odvojenom postupku zbog navodnog trgovanja uticajem. Gomez je negirala sve optužbe. Sančez je u aprilu 2024. nakratko razmatrao ostavku nakon što je istražni sudija Huan Karlos Peinado pokrenuo istragu protiv Gomez.

Premijer je javno branio svoju porodicu, navodeći da su slučajevi politički motivisani i da ih pokreću krajnje desničarski protivnici. Peinado treba da odluči da li će prihvatiti zahtev tužioca ili će naložiti suđenje pred porotom u drugom sudu.

Ukoliko dozvoli nastavak postupka, tužilac će tokom suđenja tražiti njeno oslobađanje, navodi se u saopštenju tužilaštva. Optužbe protiv Gomez podržava krajnje desničarska stranka Voks i više desničarskih organizacija. U podnesku dostavljenom ove nedelje, u koji je Rojters imao uvid, oni su zatražili kaznu zatvora do 24 godine za Gomez.

Istraga se fokusira na to da li je Gomez koristila svoj položaj kao supruga premijera kako bi obezbedila sponzore za univerzitetski master program kojim je rukovodila, navodno zaobilazeći javni tender.

Gomez i njen saradnik iz zvanične rezidencije premijera optuženi su za trgovinu uticajem, korupciju u privatnom sektoru, proneveru i zloupotrebu javnih sredstava.

Peinado, koji je pred penzijom, u svojoj poslednjoj odluci naveo je da navodno ponašanje Gomez više priliči "apsolutnoj monarhiji" nego savremenoj ustavnoj demokratiji.